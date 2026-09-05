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Uniforma obligatorie ar putea reveni în școli
elevi
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în unitățile de învățământ de stat din România, după ce un proiect de lege inițiat în principal de parlamentari PSD a primit aviz favorabil în Comisia pentru administrație publică a Senatului. Propunerea urmărește modificarea Legii învățământului preuniversitar și a fost înregistrată la Senat în luna iunie.
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