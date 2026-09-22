Declarație curajoasă a lui Lamine Yamal înainte de Balonul de Aur: „Eu și Mbappé suntem cei mai buni”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 20:10

Lamine Yamal, ajuns la 19 ani, își susține candidatura la câștigarea Balonului de Aur 2026 și spune că trofeul ar trebui să-i revină după sezonul avut cu Barcelona și naționala Spaniei.

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