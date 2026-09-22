România, din nou față în față cu Franța în sferturile EuroVolley 2026

Naționala masculină de volei a României continuă parcursul la Campionatul European și va întâlni Franța în sferturile de finală ale EuroVolley 2026. Partida este programată marți, la Sofia.
Confruntarea aduce din nou față în față cele două reprezentative, după ce România a reușit una dintre surprizele competiției în faza grupelor. Tricolorii au învins atunci campioana olimpică Franța cu scorul de 3-2, într-un meci disputat la Cluj-Napoca.
România a obținut calificarea în sferturi după ce a trecut de Ucraina în optimi, cu 3-0. De cealaltă parte, Franța a ajuns în această fază după o victorie fără set pierdut în fața Portugaliei.
Celelalte sferturi de finală
În aceeași fază a competiției sunt programate și alte trei confruntări. Polonia va întâlni Germania, Italia va juca împotriva Finlandei, iar Belgia se va confrunta cu Slovenia.
Partidele din sferturile de finală se dispută marți și miercuri, la Sofia și Torino.
Semifinalele și finala EuroVolley 2026 vor avea loc la Milano, în perioada 25-26 septembrie.
România și-a asigurat și calificarea la Mondial
Parcursul de la Campionatul European le-a adus tricolorilor și calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, competiție care va fi găzduită de Polonia.
România a încheiat ediția precedentă a Campionatului European pe locul al șaptelea. În palmaresul naționalei se află cinci medalii europene: aurul cucerit în 1963, două medalii de argint, în 1955 și 1958, precum și două de bronz, obținute în 1971 și 1977.
La ediția din 2026, tricolorii au acum șansa de a continua parcursul și de a ajunge în semifinalele competiției.