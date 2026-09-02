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Fotbal: Farul Constanța s-a despărțit de Bogdan Țîru, transferat în liga a 3-a spaniolă

Bogdam Țîru / Foto: Farul Constanţa / Facebook

Bogdam Țîru / Foto: Farul Constanţa / Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 13:49
Sursărealitatea.net

Echipa de fotbal Farul Constanța a anunțat, miercuri, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, că a ajuns la o înțelegere cu fundașul central Bogdan Țîru pentru întreruperea relațiilor contractuale.

'Mulțumim, Bogdan Țîru! Fundașul central Bogdan Țîru nu mai este jucătorul formației noastre. Mulțumim, Bogdan, pentru toate momentele frumoase în tricoul echipei noastre și mult succes mai departe!', au transmis reprezentanții echipei constănțene.

Jucătorul român a semnat deja un alt angajament cu formația spaniolă de liga a 3-a Cultural Leonesa. Conform site-ului oficial al grupării spaniole, Țîru a semnat, din postura de jucător liber, un contract valabil pentru un sezon cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Țîru a evoluat pentru Farul Constanța, în diverse perioade, în toate competițiile, în 229 de partide, în care a marcat 11 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Este fost internațional U17, U18, U19 și U21 al României, dar are, de asemenea, și 2 selecții la prima reprezentativă a României.

În cariera sa, Bogdan Țîru a mai evoluat la echipe precum Warta Poznan, CFR Cluj, Jagiellonia și FC Voluntari.

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