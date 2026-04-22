Interul lui Chivu s-a calificat în finala Cupei Italiei

Interul, calificare dramatică în finala Cupei Italiei! Cristi Chivu, aproape de event cu "nerazzurrii"

Cristi Chivu este foarte aproape de a cuceri eventul în primul său sezon la Inter. Formația românului e ca și campioană în Serie A, și s-a calificat în marea finală a Cupei Italiei, după o revenire de poveste în returul cu Como.

Formația lui Cesc Fabregas a condus cu 2-0, dar "nerazzurrii" au câștigat cu 3-2. Inter va juca în ultimul act cu Atalanta sau Lazio.

Cristi Chivu a avut un mandat cu multe urcușuri și coborâșuri la Inter până acum, dar rămâne în cărți pentru o performanță fabuloasă, aceea de a deveni primul antrenor din istoria clubului care câștigă eventul la primul sezon.

Ca și campioni în Serie A, "nerazzurrii" erau favoriți la calificarea în finala Cupei Italiei, după ce au remizat alb în deplasare cu Como, în turul semifinalelor.

Echipa lui Chivu a făcut un meci modest timp de 60 de minute, dar a reușit o remontada fantastică, similară cu cea din campionat din urmă cu 10 zile, și a avansat în marea finală.

Echipa lui Cesc Fabregas a deschis scorul în minutul 32, prin Baturina, la capătul unei faze la care apărarea Interului a fost făcută șah-mat.

Echipa lui Chivu părea în degringoladă totală, dar nu a intrat în panică, iar o schimbare genială a românului a întors soarta meciului.

În minutul 60, Sucic a fost trimis pe teren în locul lui Zielinski, iar 9 minute mai târziu croatul i-a pasat lui Hakan Calhanoglu, care a redus din diferență cu un șut ușor deviat.

Como nu a abandonat lupta, însă apărarea Interului a rezistat pe final și "nerazzurri" s-au calificat pentru a 16-a oară în istoria lor în finala Cupei Italiei, prima dată după o pauză de 3 ani.

Adversara echipei lui Chivu din ultimul act se va afla miercuri seara, în urma returului dintre Atalanta și Lazio (1-1 în turul de la Roma).

Dacă va cuceri trofeul, Inter va deveni a doua cea mai titrată echipă din istoria Cupei Italiei (momentan Inter împarte locul 2 cu AS Roma, fiecare având câte 9 trofee; pe locul 1 e Juventus, cu 15 trofee).

Finala Cupei Italiei din acest sezon va avea loc pe 13 mai, la Roma. Până atunci, Inter va sărbători aproape sigur câștigarea titlului în Serie A.

Acest lucru s-ar putea produce chiar la finalul acestei săptămâni, dacă formația lui Chivu va câștiga la Torino, iar Milan și Napoli nu vor lua 3 puncte din duelurile cu Juventus, respectiv Cremonese.