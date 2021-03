Cel putin 3 ani experienta in implementarea si/sau monitorizarea din punct de vedere tehnic si financiar a proiectelor/programelor cu finantare europeana; studii superioare de lunga durata intr-unul din domeniile : studii europene, economice, tehnice, juridice, studii politice, administratie publica, administrarea afacerilor, alte studii relevante; cunostinte limba engleza- nivel avansat; cunoasterea unei limbi din aria programului. Angajare perioada nedeterminata; locul de munca in oras Constanta

Cel putin 3 ani experienta in implementarea si/sau monitorizarea din punct de vedere tehnic si financiar a proiectelor/programelor cu finantare europeana; studii superioare de lunga durata intr-unul din domeniile : studii europene, economice, tehnice, juridice, studii politice, administratie publica, administrarea afacerilor, alte studii relevante; cunostinte limba engleza- nivel avansat; cunoasterea unei limbi din aria programului; cunostinte IT-nivel avansat : MS Office, Internet. Angajare perioada determinata; locul de munca in oras Constanta

vechime in specialitatea studiilor 5 ani, studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile: contabilitate, economie, finante din ramura stiinte economice

administrator financiar de patrimoniu(contabil)II S

timp partial de lucru 4h/zi, perioada nedeterminata; vechime in specificul studiilor de minim 5 ani; studii superioare absolvite cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant economic de lunga durata, acreditata; experienta privind implementarea operatiunilor financiare in cadrul proiectelor europene dovedite prin calitatea de membru al echipei de proiect cu atributii financiar-contabile in proiecte cu finantare din F.S.E.; cunostinte avansate a unei limbi de circulatie internationala; experienta in domeniul resurselor umane; cunostinte aprofundate privind legislatie specifica invatamant; experienta privind achizitiile publice; cunostinte tehnice pentru operare/utilizare program calculator MS Office, soft-uri de contabilitate, EDUSAL, platforma FOREXEBUG, EXCEB, platforma finantare .org si SICAP; aviz de integrare comportamentala conform art. 18 al Legii nr. 118/2019