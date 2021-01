Inspectoratul Școlar Județean Brăila a centralizat propunerile pentru planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, în urma căreia a rezultat un număr de 87 de clase a IX-A la toate liceele din județul Brăila. Cum numărul elevilor din clasele a VIII-a în anul școlar 2020-2021 este de aproximativ 2200 elevi, ISJ Brăila a propus către unele licee și colegii reducerea numărului de clase pentru anul școlar viitor pentru a echilibra situația, reducându-se astfel numărul de clase la 82.

Inspectorul scolar general Catalin Canciu a spuis ca liceele si colegiile pentru care au propus reducerea numarului de clase sunt cele care nu au redus de foarte multi ani numarul claselor, desi numarul elevilor a scazut de la an la an.

Primaria Municipiului Braila a transmis astazi un comunicat de presă în care primarul Marian Dragomir declara ca nu sustine reducerea numarului de clase de la licee si nici comasarea unitatilor de invatamant.

”Consideram ca demersul ISJ afecteaza in mod direct liceele de prestigiu din Braila care au adus performanta in invatamantul brailean. In conditiile in care la nivel national se propune distantarea fizica, ISJ Braila propune aglomerarea claselor si comasarea, masuri care vor conduce la zadarnicirea combaterii Covid 19 nu putem fi de acord cu aceasta abordare ilegala. Solicitam ISJ Braila renuntarea la aceste practici dictatoriale si ilegale prin care persoane ajunse vremelnic pe criterii politice isi bat joc de viitorul elevilor braileni urmarind interesul propriu” spune primarul Marian Dragomir într-un comunicat de presă.

Azi, 19.01.2021, primarul si reprezentantii primarului au participat la sedintele Consiliilor de Administratie de la Colegiul National Gh. M. Murgoci, Colegiul Economic I. Ghica, urmand a participa si la celelalte sedinte, si au votat impotriva demersului propus de noul inspector scolar general Catalin Canciu.

”Primaria Municipiului Braila a dublat in decembrie 2020 valoarea burselor de merit, studiu si sociale, premiaza in cadrul evenimentului Excelenta in educatie, organizat in fiecare an in data de 6 decembrie, elevii si profesorii care obtin locurile 1,2,3 la olimpiadele scolare nationale si internationale si nu va aproba niciodata propunerea I.S.J. Braila de reducere a performantei in invatamant” spune primarul Marian Dragomir.

Inspectorul scolar general Catalin Canciu spune ca a avut discutii cu directorii respectivelor institutii de invatamant, iar situatia va trebui rezolvata pentru ca numarul de elevi este in scadere, dar si pentru faptul ca trebuie sa existe o proportie intre numarul de clase la liceele teoretice cu cele de la liceele tehnologice.

Catalin Canciu ii transmite primarului ca acesta confunda reteaua scolara cu planul de invatamant si primaria nu are atributii in aprobarea numarului de clase in invatamantul liceal din municipiul Braila. Inspectorul scolar a spus ca in privinta retelei scolare ISJ a propus comasarea unor scoli, dar Primaria s-a opus, astfel ca acum decizia va fi la Ministerul Educatiei.

Sursa: Realitatea de Braila