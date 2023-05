Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila organizează, vineri, 12 mai 2023, “Bursa generală a locurilor de muncă“, în municipiul Brăila, la Sala Polivalentă Danubius, Strada Aleea Parcului, Nr.1, Parc Monument, ora 9. La acest eveniment sunt așteptaţi/așteptate angajatori cu locuri de muncă vacante şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru acest eveniment A.J.O.F.M. Brăila a contactat, peste 850 angajatori, din care, au confirmat participarea 25 angajatori cu peste 470 locuri de muncă vacante, în următoarele domenii principale de activitate: manipulari, fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, constructia de nave si structuri plutitoare, activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului, activitati de asistenta medicala specializata, repararea si intretinerea navelor si barcilor, constructii, fabricarea altor articole de imbracaminte, comert, fabricarea de echipamente electrice de iluminat, operatiuni de mecanica generala, hoteluri si alte facilitati de cazare similare, activitati de protectie si garda.

Locurile de munca comunicate vacante la bursa se regasesc în urmatoarele ocupatii: inginer mecanic, consultant cameral, instructor sistem de productie, inginer nave, kinetoterapeut, director vanzari, sef birou/serviciu financiar-contabilitate, sef sectie, sef formatie in industria de masini si echipamente, sef schimb, sef depozit, sef restaurant, auditor in domeniul calitatii, inginer in gestiunea integrata a deseurilor municipale/ industriale, inginer chimist, inginer automatist, asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, expert in securitate si sanatate in munca, tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale, receptioner de hotel, receptionist, contabil financiar-bancar, lucrator comercial, maistru instalator in constructii, tehnician electromecanic, maistru constructii civile, industriale si agricole, maistru sculer-matriter, maseur, asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie si recuperare, agent de vanzari directe (produse financiar-bancare), merceolog, specialist in achizitii, sef de sala restaurant, confectioner cablaje auto, ospatar (chelner), ajutor ospatar, sudor, lacatus constructii metalice si navale, tubulator naval, lacatus mecanic, bucatar, agent curatenie cladiri si mijloace de transport, vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda, confectioner asamblor articole din textile, agent de securitate, controlor calitate, barman, camerista hotel, strungar universal, tamplar universal, zidar rosar-tencuitor, sudor manual cu arc electric , schelar, macaragiu, casier, vopsitor industrial, sudor manual cu flacara de gaze, operator la masini-unelte semiautomate si automate, mecanic utilaj, electrician nave, sofer de autoturisme si camionete, coafor, intendent, cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, dulgher (exclusiv restaurator), faiantar, confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice, montator sisteme tamplarie termoizolanta, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, lacuitor lemn, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale, masinist la masini speciale fara aschiere, operator la masini-unelte cu comanda numerica, frezor universal, rectificator universal, mecanic agricol, electrician in constructii civile si industriale, electrician de intretinere si reparatii, cofetar, pregatitor suprafete pentru lacuit, termist-tratamentist, trefilator, tragator, masinist la masini pentru terasamente (ifronist) (buldoexcavatorist), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, manipulant marfuri, muncitor necalificat in agricultura, ajutor bucatar, ingrijitor spatii hoteliere, lucrator bucatarie (spalator vase mari), curier, spalator vehicule, muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje, muncitor necalificat in industria confectiilor.

Un alt angajator care va fi prezent la bursa este Centrul Militar Județean Brăila – Biroul Informare Recrutare, care va prezenta oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale.

Sursa: Realitatea de Braila