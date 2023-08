Se ascut cuțitele pentru Primăria Capitalei! Prezența lui Nicușor Dan și a președintelui PMP, Eugen Tomac, la ultima conferință organizată de Forța Dreptei este primul semnal clar că se pregătește o alianță care să lupte pentru Primăria Bucureștiului. De cealaltă parte a baricadei este Gabriela Firea, care conduce detașat sondajele în ciuda scandalului azilelor groazei. Apropiații acuză faptul că tot scandalul a fost fabricat în încercarea de a o scoate din cursa pentru Capitală.

„In perspectiva unui an electoral foarte intens, cred ca este datoria fiecaruia dintre noi sa luptam pentru ca urmatorii 4 ani din viata Romaniei sa nu incapa din nou pe mana PSD. Este motivul pentru care am venit cu mare bucurie la intalnirea dvs”, a declarat Nicusor Dan la conferinta organizata de Forta Dreptei.

Este cel mai puternic semnal că se conturează deja o alianță de dreapta pregătită să îl susțină pe Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei.

Potrivit celui mai recent sondaj CURS, o alianță formată din USR, PMP și Forța Dreptei ar strânge suficiente voturi ca să depășească Partidul Național Liberal, care ocupă momentan locul al doilea în clasament. Pe primul loc rămân însă social-democrații, al căror ultim semnal a fost de susținere clară pentru Gabriela Firea.

De altfel, fostul ministru al Familiei se clasează pe primul loc în preferințele bucureștenilor chiar și dacă ar candida independent. De susținere are parte și de la partidul primarului din sectorul cinci, Cristian Popescu Piedone.

CU CINE AR VOTA BUCUREȘTENII LA ALEGERILE LOCALE

Gabriela Firea – candidat independent – 34%

Nicușor Dan (Forța Dreptei, PMP, USR) – 23%

Marcel Ciolacu (PSD) – 13%

Cristian Popescu Piedone (PUSL) – 10%

Rareș Bogdan (PNL) – 10%

*sondaj realizat în perioada 24–30 iulie 2023

*1.030 de respondenți

*marjă de eroare +/- 3,1%

SURSA: SONDAJ INSOMAR

„Noi am declarat ca daca candidata PSD la Primaria Capitalei va fi Gabriela Firea, o vom sustine”, a afirmat recent Piedone.

Apropiații Gabrielei Firea acuză faptul că tot popularitatea în sondaje i-ar fi determinat pe rivalii acesteia să o facă vinovată în scandalul azilelor groazei, în încercarea de a o denigra.

„Au găsit deja vinovații, înainte de finalul anchetei, să-și dea demisia Gabriela Firea și să nu mai candideze, să-și dea demisia Florentin Pandele de la Primăria Voluntari – ăsta a fost în mod evident și clar interesul politic”, a spus Firea.

„Aveam informatii, mi se spusese, mai multi amici prieteni mi-au spus ca Firea nu va ajunge la alegeri pentru ca sta foarte bine in sondaje.

Mi-au spus ca se vor intampla niste lucruri in care vom fi tarati in scandal. In momentul de fata inclin sa am incredere si mai mare in acele persoane pentru ca tot o parte dintre ele au venit in ultimele zile si mi-au spus si regia cum a aparut acest scandal”, a declarat Pandele.

Alegerile locale vor avea loc în luna septembrie a anului următor.