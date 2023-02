Lucrurile sunt mult mai grave decât mi-am imaginat înainte de a prezenta subiectul deltei noastre, rezervație naturală și cel mai tânăr pământ al Europei. Lucrările de pe canalul Bâstroe pot distruge iremediabil lanțul trofic și sursa de hrană nu doar pentru noi, ci și pentru atâtea specii de animale, păsări și pești. Am stat până la 3-4 dimineața ca să citesc mesajele telespectatorilor mei, care mi-au scris pe whatsupp cereri disperate de ajutor!

Este imperativ să intervenim și să sprijinim demersul lor de a stopa lucrările ilegale care aduc Delta Dunării în punctul de a seca! Se va distruge tot malul nostru românesc, dispare peștele, flora, tot! Sunt profund dezamagită de discursul întregii clase politice legat de acest subiect. Aștept de la Klaus Iohannis să intervină ferm și să ia atitudine în aceste chestiuni vitale pentru țară. Sunt convinsă că poate schimba lucrurile în așa fel încât România să nu fie doar un stat eșuat. În urma lor, politicienii postdecembriști au lasat numai nenorociri. Deși este pe final de mandat, Iohannis încă are timp lase țara pe un curs drept, pentru cei ce o vor prelua după ce i se va încheia mandatul la Cotroceni. Revenind la ce se întâmplă pe Dunăre, săpăturile voastre, stimați vecini, ne distrug delta! Nu aveți voie sa modificați malurile, cursul canalelor și să deviați apa cum doriți. E război, știm cu toții și vă ajutăm cu toate puterile noaste, dar asta nu înseamnă că orice vă este permis! Iar Aurescu? Oare cu cine s-a consultat ministrul când și-a dat acordul ca ucrainienii sa înceapă săpăturile? Cine răspunde pentru aceasta nenorocire? George Simion a fost acolo dar nu e de ajuns. Sper să văd ca reușește sa își convingă colegii parlamentari, dacă tot se laudă că e patriot și ține cu țara. Vreau să îl văd că face o alianță cu toți cei care vor sa salveze Delta Dunării. Am apreciat că s-a dus sa vadă cu ochii lui ce se întâmplă pe canalul Bâstroe. Dar nu e suficient. Spre exemplu, astăzi ar fi putut anunța că intra in greva parlamentară. La Bruxelles trebuie să se discute despre aceste lucruri, nu despre viermii pe care vor să ni-i bage cu forța pe gât. Încălcarea drepturilor noastre nu mai poate continua. Luni, în platoul acestei emisiuni, vor veni oamenii din zona distrusă de aceste lucrări ilegale. Ei sunt cei care vor prezenta cu sinceritate amploarea dezastrului pe care îl trăiesc zi de zi. Statul român permite să fim călcați in picioare și de aceea suntem bătaia de joc a oricui. Și înainte de război, ucrainenii aveau aceasta ambiție de a pune monopol pe delta noastră, asta pentru ca traficul lor maritim sa nu lase la noi nici măcar un leu. Dar li se pare normal sa lase poluare, secetă pe malul nostru pentru ca ne-au deviat apa. Este pericol major și nu vom mai avea nici caii de la Letea iar de minunatele specii de pelicani doar din cărți veți mai afla! România, aflată mereu la confluența dintre civilizații, între lumea veche și nouă, stavilă pentru otomani, a reușit să reziste mileniii pentru că a avut lideri care au iubit-o și au protejat-o chiar cu prețul vieții lor. În doar trei decenii, niște incompetenți au distrus tot ce s-a construit timp de mai bine de 2000 de ani. Săracă țară bogată, cu oameni demni, ai căzut pradă intereselor străine pentru că ai fost vândută chiar de ai tăi! Ambiția politică a unora de peste granițe de a pune lacătul pe România s-a înfăptuit cu complicitatea conducătorilor pe care i-am ales să ne protejeze. Mai avem ceva al nostru? Apa, pădurile, aurul, gazele, petrolul, resursa umană, tot ce au vrut ne-au luat! Pe câțiva ariginți aruncați în palmele trădătorilor! Astăzi, ministrul ungur al mediului românesc vrea să vândă până și ariile protejate de lege! Și cui? Privaților, străinilor! E un un coșmar ce ne poate da frisoane săptămâni, ani la rând! Dar a venit clipa să ne trezim romani, ca am dormit destul! Apropo de asta, zilele trecute a venit la birou la mine un telespectato în vârstă de 90 de ani, singur, dezamăgit de România anilor 2023 și de superficialitatea aleșilor de azi! Multă lume, oameni tot mai putini. Mi-a dăruit o monedă de aur pe care scrie mare DEȘTEAPTĂ-TE ROMANE! Am așezat-o la loc de cinste ca sa o văd zilnic și sa îmi amintesc ca acest om minunat. Un bunic cu părul alb, constructor de țară, care în 90 de primăveri trăite a văzut mărirea și decăderea acestei națiuni. M-a impresionat pround că a venit singur, pe picioarele lui, la birou doar ca sa îmi spună ca nu suntem pe drumul bun și că această potecă ne duce spre pierzanie, spre dezagregarea a tot ceea ce înseamnă român și românesc. E nevoie de o renaștere a identității naționale. A umanității! Putem! Dacă telespectatorul despre care vă vorbesc are încredere ca romanii se pot deștepta, atunci așa sa fie! Deșteaptă-te romane! Cu calm, azi vreau sa dezbatem și problema vaccinului împotriva covid! Am respectat regulile, am crezut în autorități, mai ales pentru că am trăit clipe de coșmar în pandemie. Am pierdut oameni dragi și am luat toate măsurile de precauție pentru ca alte tragedii să nu se mai repete. Sunt vaccinată și accept critica celor care spun că poate am abordat greșit problema la vremea respectivă. Am acționat însă pe baza informațiilor oficiale, care au fost puse la dispoziție de autoritățile noastre. Alături de grupul de gândire Gold este și domnui profesor doctor Șerban Bubenek. L-am invitat sa fie vocea oamenilor de știință, a specialiștilor în care cred total. Am avut multe cumpene in viața mea, una dintre ele- cele 4 nașteri în 5 ani. Atunci când intri in operație te ține de o mana Dumnezeu și de cealaltă doctorul. Dumnezeu lucrează prin oameni și cu aceasta liniște am și deschis ochii. Am avut încredere și am ascultat specialiștii. Nu regret și îmi pare bine ca am făcut așa. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, la fel as proceda. Doar că mă îngrijorează să văd atât de multe efecte secundare și mă întreb de ce nu avem un comunicat oficial, prin care domnul Rafila și responsabilii din minister să lămurească cauzele acestora. Am încercat sa citesc cartea morților subite post vaccinare împotriva covid. Nu am putut. Sunt fiică, soție, mamă, mătușă, nașă și simt că am responsabilitatea multor suflete. În ultima vreme ies la lumină o mulțime de cazuri de tineri morți în somn, pe terenul de sport, morți subite, miocardite. Vreau să cred că nu se va ascunde sub preș vreo nenorocire, așa cum vreau sa cred ca nu distragem atenția de la alte lucruri grave, pentru ca numai grave sunt in ultimul timp toate! Aflăm că, în plină criză alimentară, agricultorii noștri sunt loviți cumplit. Din pacate s-a votat si limitarea suprafetei care poate fi cultivata de fermieri. Birocratii din comisiile europene și românești sunt pusi pe distrugere și parcă sunt ghidați doar de un singur scop: aceala de a ne falimenta iremediabil. În 2024 vor pleca si vor sa lase in urma lor măsuri care sa le asigure doar lor bunastarea. De exemplu, firma care da acorduri pentru insecte comestibile e aceeasi cu firma care le produce- Fair Insects se numeste. A primit deja 200 de milioane de euro ca sa dezvolte un studiu pentru toxicitatea insectelor care urmeaza sa intre pe piată, inclusiv în România, opt la numar. Cum să introduci așa ceva în magazine, în meniul nostru, dragă comisie europeană? Nu există date suficiente iar mulți oameni pot muri din cauza alergiilor, dacă vor consuma aceste insecte. Mănânci și faci șoc anafilactic. Alergii la acarieni au o mare parte dintre noi! Cum pana acum am fost învățați sa ținem acarienii la distanță, adică sa facem curățenie, sa nu permitem suprafețelor sa dezvolte mizerie ca acarienii din asta se fac, aici le place sa stea. Și acum lăsam contracte babane pentru încă 5 ani pentru acarieni Sa ii mâncam. Ne spunea un fermier că mai mulți greieri sunt în instituțiile statului, eu aș vrea să extind aceasă afirmație și la nivelul Uniunii Europene. Vreau să transmit un mesaj și pentru guvernatorul Mugur Isărescu. Este de când lumea la BNR! Este cel mai in măsura, autoritatea supremă care trebuie sa intervină sa tempereze galopul ratelelor romanilor! Avem aceleași salarii dar rate sunt duble! Măcar o campanie națională de informare, de educație bancară și financiară poate face? Asta ca să înțeleagă cei ce se îndatorează ce îi așteaptă. Am primit mesaje disperate de la telespectatori. Sunt cazuri de familii despartite pentru că că nu mai pot plăti ratele, care s-au dublat în doar un an. Mulții copii ai acestei țări sunt în pericol să rămână și fără acoperiș deasupra capului. Riscul e cât se poate de real! Dragii mei, eu va spun că și indiferenta ucide, braț la braț cu corupția. Dar vreau să vă mai spun ceva, stimați telespectatori: iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți. Pentru că această minune a lui Dumnezeu, care este România, ar putea fi distrusă pentru totdeauna. Grav este că nu doar din afară, de dușmanii de peste granițe, ci chiar din interiorul ei. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.