Pe lângă timpurile complicate pe care le traversam, mai adăugăm frustrările și neîmplinirile personale. Când te sacrifici pentru toți și când vezi ca exact cei pentru care te sacrifici sunt dușmanii tai, întorc rău și nu bine, nu știu sa aprecieze și cred ca li se cuvine tot fără să ofere nimic, te întrebi dacă nu e mai bine sa te abții la a face bine unora.

Poate că lăsați sa se zbată își dau seama ca sunt chinuiți de propria lor prostie, de propria lor lene și aici, dacă extindem discuția și ne reamintim realitatea dura ca România nu mai are forța de munca, o sa ne întrebam cine alimentează nemunca! Din reflex, susținută de politicile din ultimele trei decenii, aș putea să spun ca PSD. Dar sunt corectă și spun că tot guvernul, în mariajul acesta dubios, dar obligatoriu ca o căsnicie toxică și forțată de părinții posesivi, toți alimentează puturoșii ca sa dea României alți puturoși! De ce spun puturoși? Pentru ca sunt sănătoși, au doua mâini, doua picioare dar nu vor sa muncească! Ei mulțumesc guvernului și le urează numai de bine, asta pentru ca primesc ajutor social și pot trăi fără școala, fară să miște un deget, doar pe băutura și țigări! Am văzut astăzi un caz, în care stâlpul familiei se plângea ca nu poate munci mai mult de 2 ore și alea nu fără un pachet de țigări și ceva de băut, asta doar așa ca să aibă putere în instalație! Am zis ca nu aud bine, nu mai vor munca nici cu ziua, ci cu ora!! Câți asistați social sunt ca au într-adevăr nevoie de asistenta statului și câți sunt așa ca sunt putori? Nu ne pasa, căci ei livrează voturi și oricum pe buget nu e povara mai mare decât o amanta un amant, o secretara, un șofer, o deplasare pe banii romanilor. Zici ca ești in vizita de lucru in Dubai și de fapt nisipul din Maldive e bine intrat intre degetele obosite de atâta mers pe jos printre romanii tot mai săraci. Sunt ironică, evident. Nici nu se pune problema ca politicienii să practice mersul pe jos ca cei mulți, din popor. Le displace și cum sa fie altfel când chiar ei, cei mai întunecați la suflet și gândire, au aceasta strategie ca tot mai mulți sa fie asistați și cu mâna întinsă către ei, stăpânii vremelnici ai acestui neam.

Tot mai mulți români rămân fără case, fără job. Fenomenul homeless e unul periculos pe care, dacă nu l-as fi văzut cu ochii mei, nu as fi crezut ca și România noastră poate acomoda așa pericole pe strada. M-au rugat telespectatorii din centrul vechi sa merg acolo. Sunt femeie cu responsabilități, mamă, nu umblu in cluburi, nu am viața de noapte, nu vreau sa fac altceva decât munca de mama, cea de birou in afacerile familiei și cea de tv cat ma mai tine buzunarul. Am ajuns sa aduc bani de acasă pentru amenzi și pentru cheltuielile acestui tronson care, doar cine nu are televiziune, nu știe cat este de costisitor! Dar cum nu pot sa-mi spun opinia dacă nu simt pe pielea mea ce se întâmplă? Am luat orașul câteva ore la pas și am început cu bulevardul Unirii, unde am văzut oameni fără adăpost in amiaza mare. Drogați și hoți in magazinul mare, o doamnă striga după mine și mă trăgea de mâneca ca are „parfume” furate, altul mutilat stătea in fata ținea calea sa ii las ceva mărunțiș sau bancnote. Am continuat spre centrul vechi unde da, telespectatorii au dreptate! Îți ies in cale tot felul de persoane turmentate, cu ochii încețoșați, cu fetele strâmbe. Noaptea ies toți la treaba, unii vând, alții consuma, altii fura și nimeni nu face nimic ca sa combată acest fenomen care sperie locatarii, sperie cetățenii și turiștii. Clotilde dacă era de la PSD sau PNL era arestata deja. Asta pentru că ocupă o primărie prin furt de voturi, dar are girul francezilor și slugărnicia politicienilor ce au compromis totul ca funcțiile lor sa fie in continuare generatoare de venituri uriașe. Clotide este exemplul ca România încă e in terapie intensivă. Și nu știu dacă mai apuca 2024-2025. Asta e corupție franceza pana in măduva conștiinței politice! Și mă mai mir ca nu avem voința politica sa desființăm ONG-urile care blochează proiectele de infrastructură, care blochează resursele și ne jefuiesc de tot ce avem mai de preț. De ce nu scoatem aurul nostru? Ca sa ne împrumutam scump pe piața externa la dobânzi amețitoare pentru prosti? Că fraieri e un cuvânt prea soft, prea moale la cât de tare doare impostura celor care ne obligă să înghițim tot în timp cei ei fac averi din banii noștri. Dar le spun atât: aurul nostru nu va putea fi niciodată ascuns, ținut in pământ pentru ca mai valoros decât aurul din pământ este aurul uman, resursa umană.

Și va dau o veste buna: România încă are genii, încă are creiere extraordinare, încă are tineri cu viziune și putere de munca care, dacă sunt așezați la aceeași masa vor reseta societatea și vor termina cu corupția ce a paralizat România. Educație, tinerețe, voință, muncă multă, doar așa rezultatele vor fi pe măsură. Și bineînțeles, ne trebuie mai multe femei in poziții cheie, in posturi de conducere. Țara are nevoie de mai multe regine precum Maria, cu empatie extraordinara ca sa simtă fiecare suferință. Și care au putere absoluta sa implementeze cele mai bune soluții ca sa rezolve traumele națiunii. Noi nu suntem în tabăra nimănui, interesul nostru este sa trăim într-o societate curată, dreaptă, în care cel ce muncește este recompensat. Nu mai încercați sa ne faceți un stat de asistați social! Este de apreciat că tot mai mulți romani se unesc in jurul principiilor sănătoase și, prin modul în care muncesc și gândesc, ne asigura un viitor in lumină. Pe acești oameni sa mizăm, să ne înconjurăm de specialiști, de minți luminate generatoare de idei, de soluții! Ei vor face ceea ce incapabilii istoriei contemporane nu au făcut, că nu au știut, nu au putut și nu au avut voie: un proiect de țara, o viziune naționala, un concept de reforma care să nu țină cont de culoare politica, ci doar interesul romanilor.

Dragii mei, am văzut astăzi expoziția decadenței de la Parlamentul European. O expozitie cu barbati in pielea goală, o veritabilă blasfemie la adresa simbolurilor crestine! Nu asta este Europa pe care mi-o doresc! Aceasta expoziție nu ne reprezintă! Cine se regăsește în ea? Nu pot fi obligată sa accept așa ceva. Nu de asta ieșim la vot. Plătim taxe și impozite ca să ne educam și să evoluam. Am fost încântată când, în urmă cu niște ani și la invitația Colegiului Militar, am făcut un tur al Parlamentului European. Astăzi sunt total dezgustată de ce se întâmplă. Încotro ne îndreptăm și ce exemplu dăm copiilor? Dragii mei să ne păstrăm credința tare și să nu acceptăm aceste mizerii care ni se servesc de la nivel înalt. Să rămânem uniți în cuget și simțiri, doar împreuna facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

