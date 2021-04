Colonia de campioane mondiale de la nationala Braziliei de la Braila se va mari din vara prin venirea centrului Ana Paula Rodrigues-Belo (33 de ani) care a a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu HC Dunarea. Campioana mondiala cu natioanala Braziliei, Ana Paula vine la Braila cu dorinta de a avea un sezon bun si de a ajuta la obiectivele clubului.

Născută pe 18 octombrie 1987, Ana Paula Rodrigues are un palmares un titlu de campioana mondiala cu nationala Braziliei, in 2013, un titlu de Champions League cu CSM Bucuresti, in 2016, castigatoare a EHF Cup Winner’s Cup cu Hypo, in 2013, si a EHF Cup cu Rostov Don, in 2017. A ajuns în handbalul european in 2008, la Elche, in Spania. Apoi a jucat, tot in Spania, la Elda Prestigio. In 2011 s-a transferat in Austria la Hypo Viena, unde a jucat pana in 2014 cand s-a transferat la CSM Bucuresti. In 2016 a ajuns in Rusia, la Rostov-Don, unde a jucat pana in ianuarie 2020, cand a plecat la Handbal Chambray Touraine, în Franta.

“Sunt bucuroasa ca ma intorc in Romania. Am amintiri foarte frumoase din aceasta tara. Ma alaturi echipei Dunarea Braila pentru acest frumos proiect propus de conducerea clubului si cu siguranta, noi, jucatorii, ne vom face treaba si am incredere ca vom avea un sezon bun”, a declarat Ana Paula Rodrigues.

Ana Paula Rodrigues va lucra la Braila cu antrenorul Morten Soubak, cu care a obtinut titlul mondial cu nationala Braziliei. Ea va fi colega la Braila cu Tamires Morena si Maya Pessoa.

Sursa: Realitatea de Braila