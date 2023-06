Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila a anunţat primul transfer pentru noul sezon, componenta naţionalei Andreea Popa, care în ultimele trei campionate a evoluat la Minaur Baia Mare.

Andreea Popa a împlinit 23 de ani pe 3 iunie și joacă pe postul de centru, iar în carieră a mai evoluat la echipele Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.

”Obiectivele propuse de Brăila mă motivează şi îmi doresc să contribui la realizarea acestora. Colectivul tehnic a fost un alt motiv care m-a determinat în alegerea pe care am facut-o deoarece cunosc profesionalismul acestuia. Am jucat de nenumarate ori în Sala Polivalenta din Brăila şi am fost impresionată de ataşamentul publicului şi de modul în care acesta îşi susţine echipa favorită”, a declarat Andreea Popa după semnarea contractului.

Sursa: Realitatea de Braila