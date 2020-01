Duminică, 19 ianuarie , de la ora 18.00, la Sala „Bujor Macrin” are loc avanpremiera spectacolului „ASTA-I TINEREȚEA NOSTRĂ” de Kenneth Lonergan, în regia și traducerea lui Radu Iacoban. Premiera oficială are loc în data de 26 ianuarie, ora 18.00, la Sala Studio (Bujor Macrin) a teatrului.

Distribuția spectacolului este: Dennis Ziegler-Nicholas Cațianis, Jessica Goldman – Blanca Doba, Warren Straub – Ciprian Chiricheș. Scenografia este semnată de Tudor Prodan, iar Light designer-Bogdan Gheorghiu și muzica originală a Aidei Sosic.

“Am avut sansa sa il cunoscpe Kenneth Lonergan – autorul, nu persoana – intr-o librarie mica din New York. Eram acolo cu o echipa de oameni talentati selectati de Andrei Serban in cadrul Academiei Itinerante care ii poarta numele, coordonati fiind de doamnaCorina Suteu. Si rasfoind in libraria asta tot felul de texte, care mai de care mai dramatice saucomicesau contemporane, am dat cu cuochii de “Asta-i Tineretea noastra” sau “This is Our Youth” casafiumaisincersiprecis. Mi-am zis: Uite un text cu tineri, dar nu numaipentrutineri. O comedie care nu e doar comedie si niste situatii “carnoase” pentru actori. Nu aveam aspiratii regizorale pe vremea aceea, dar imi era clar ca voiam sa fac parte dintr-un spectacol care sa aiba acest text ca punct de plecare. Ajuns in Romania l-am tradus in mai putin de o saptamana. Si am reusit sa il montez trei ani mai tarziu impreuna cu trei actori talentati – Conrad Mericoffer, Paul Ipate si Ioana Blaj la Godot Cafe-Teatru, scenografiati fiind de Ana Ularu.Spectacolul s-ajucat un timp, dar, fiind intr-un mediu independent, si-a trait viata decent si mai apoi s-a pierdut in neant. Si iata ca acum, dupa cinci ani, soarta imi surade din nou si pot sa il montez intr-un teatru drag mie asa cum e Teatrul Maria Filotti. Cu cei doi actori proaspat veniti in echipa teatrului – Nicholas Cațianis si Blanca Doba – si cu un actor -Ciprian Chiricheș – care sa speram ca va debuta la fel de in forta cum o vor face si cei doi. Impreuna cu scenograful Tudor Prodan si cu light designer-ul Bogdan Gheorghiu – cu care am colaborat atat de frumos in teatru la productia anterioara cu “CantareataCheala”, ne pornim iar la drum constineti fiind ca: Va fi altfel. Va fi nou. Va fi pentru un public tanar si nu numai. Va aduce un aer de prospetime ca de cele mai multe ori!“ spune regizorul Radu Iacoban, despre prima premieră din 2020 a Teatrului Maria Filotti.