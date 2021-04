Miercuri seara, un barbat a solicitat interventia echipajelor de descarcerare de la ISU Dunarea Braila, pentru a deschide usa apartamentului in care locuia fratele sau. Acesta nu mai raspundea la telefon si nici la usa.

Cand au patruns in locuinta din blocul situat in cartierul Radu Negru din municipiu, pompierii de la descarcerare si echipajul SMURD, impreuna cu barbatul care solicitase interventia l-au gasit pe proprietarul apartamentului mort in casă.

”La data de 07.04.2021, in jurul orei 20.00, politistii braileni au fost sesizati telefonic de catre un barbat, cu privire la faptul ca l-a gasit decedat pe fratele sau, in varsta de 81 de ani, in apartamentul in care acesta locuia. Cadavrul barbatului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Braila pentru necropsie. In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa” au precizat reprezentantii IPJ Braila. .

Sursa: Realitatea de Braila