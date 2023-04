Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila organizează și în acest an ediția de vară a mult-așteptatului Club de Vacanță în perioada 19 iunie – 28 iulie 2023.

În cadrul celui mai mare eveniment dedicat copiilor brăileni în sezonul estival am pregătit 40 de ateliere pentru toate gusturile, începând cu cele de informatică, istorie și fizică distractivă, până la cele de limbi străine, îndemânare, handmade și artistice. Venim astfel în întâmpinarea solicitărilor celor mai mici dintre utilizatorii noștri, care vin de la an la an tot mai mulți, la fel de nerăbdători fiind și părinții care doresc să le ofere copiilor o vacanță activă. Reamintim că accesul la activitățile clubului se face pe baza permisului de bibliotecă.

Înscrierile se fac la Sala de Lectură, et. 1, la sediul Bibliotecii din P-ța Poligon, nr.4, iar programul Clubului de Vacanță poate fi consultat la adresa: https://www.bjbraila.ro/eveniment/incep-inscrierile-la-clubul-de-vacanta-2023/

Elevii brăileni sunt așteptați la înscrieri, în limita locurilor disponibile și a 3 ateliere/copil!

Proiectul este coordonat de dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul.

Sursa: Realitatea de Braila