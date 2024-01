Blue Monday 2024. Aceasta este considerată cea mai tristă zi din an

În ianuarie, oamenii din întreaga lume se confruntă cu cea mai tristă zi din an, cunoscută drept Blue Monday.

Cea de-a treia zi de luni din luna ianuarie, ”Blue Monday”, este considerată cea mai tristă zi din an, iar în 2024, aceasta pică pe data de 15 ianuarie.

Chiar dacă specialiștii au combătut acest concept, unele persoane au asociat această zi cu sentimente de tristețe profundă, motivație scăzută și lipsa de energie. Deși este amplu criticată, Blue Monday a devenit o zi pentru promovarea conștientizării sănătății mintale și a îngrijirii de sine.

Conceptul de Blue Monday a fost introdus pentru prima dată în 2005, într-un comunicat de presă al companiei Sky Travel. Formula folosită pentru calcularea datei în care pică cea mai tristă zi din an ia în considerare diverși factori, cum ar fi vremea, datoriile acumulate în timpul sărbătorilor, timpul scurs de la Crăciun, salariul lunar sau perioada ce a trecut de la eșecul rezoluțiilor de Anul Nou. În plus, zilele scurte și faptul că suntem privați de lumina naturală poate scădea nivelul de vitamina D din organism, ceea ce are efecte negative asupra stării de bine.

Iată câteva modalități prin care putem cambate stările neplăcute din perioada lunilor de iarnă!

Revenirea la rutina zilnică, după euforia Sărbătorilor, nu e uşoară, iar unele persoane se pot confrunta cu stări neplăcute la început de an. Chair dacă această zi poate avea efecte diferite asupra oamenilor, toată lumea trebuie să cunoască modalități prin care poate alunga tristețea, neliniștea sau anxietatea. Persoanele care se confruntă cu stări de neliniște în această perioadă trebuie să știe că un somn odihnitor le poate ajuta să fie mai relaxate și mai concentrate pe parcursul zilei.

De asemenea, orice fel de mișcare și o dietă echilibrată poate avea un impact foarte mare asupra stării de bine. În plus, de fiecare dată când vă simțiți triști este bine să zâmbiți, să râdeți și să purtați discuții sincere cu oamenii dragi sufletului vostru. Pe lângă sprijinul emoțional, veți obține și ajutor în caz de nevoie.

Practicarea recunoștinței este un alt aspect de care ar trebui să țină cont cei care se confruntă cu stări neplăcute. Este recomandat să notezi zilnic, într-un jurnal, un lucru pentru care ești recunoscător la final de zi. Acest lucru te va face să te bucuri de lucrurile pe care le ai în prezent și vei rămâne și cu amintiri frumoase pe viitor.

De asemenea, orice activitate prin care o persoană are grijă de ea, poate combate stările de tristețe sau anxietatea. În plus, specialiștii recomandă stabilirea unor obiective și priorități, care pot anula temerile și îngrijorările cu privire la propria persoană.

Sursa: Tabu.RO