Compania Braiconf intenţionează să angajeze peste 150 de persoane în producţie, în perioada următoare, pentru mărirea capacităţii de producţie a fabricii de la Brăila.

Pentru noile posturi disponibile, compania caută personal calificat pentru maşinile de cusut, dar şi pentru alte funcţii implicate în procesul de producţie. În prezent, fabrica Braiconf de la Brăila asigură o producţie zilnică de 4.000 de produse vestimentare distincte.

„Anul trecut industria confecţiilor a suferit foarte mult, iar pandemia a accentuat problemele cu care sectorul se confruntă de câţiva ani. Multe fabrici din ţară şi-au restrâns activitatea sau au închis definitiv. Şi pentru Braiconf 2020 a fost un an plin de provocări, în care compania a raportat o scădere a producţiei sub 50% faţă de 2019. Cu toate acestea, am luat decizii importante de business, de schimbare radicală a strategiei de retail şi de aşezare a mărcii pe o direcţie mult mai potrivită cu ce reprezintă cămaşa Braiconf. Totodată, resursa umană a fost şi este foarte importantă pentru noi. Căutăm acum peste 150 de persoane pe care să le angajăm în fabrica din Brăila pentru noile cerinţe de producţie. Căutăm în special personal calificat pentru maşinile de cusut, pentru a putea creşte capacitatea de producţie”, a declarat pentru Agerpres, Dan Săvescu, first executive officer Braiconf.

Înfiinţată în 1950, Braiconf a pornit la drum cu un număr de 280 de angajaţi, ajungând la 3.600 în anul 1977. Privatizată prin MEBO, compania a continuat să se dezvolte, introducând linii noi de produs, cum ar fi cămăşile de damă. De-a lungul timpului, s-au realizat nenumărate investiţii în inovaţie, prin achiziţionarea de echipamente şi maşini noi dedicate îmbunătăţirii calităţii, răspunzând astfel celor mai mari exigenţe. Politica de desfacere a vizat de-a lungul timpului şi extinderea pe pieţele din afara României, astfel încât produsele fabricii româneşti au ajuns şi la clienţi din Italia, Franţa, Suedia, Rusia, Norvegia.

