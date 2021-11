Bunicul din Brăila care și-a legat nepotul în lanțuri a fost condamnat la închisoare. Bătrânul de 64 de ani susține că a luat această măsură pentru că nepotul lui de 15 ani începuse să fure și să se drogheze. Sentinţa nu este defintivă şi poate fi atacată cu apel

“Condamnă pe inculpatul P. C. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în perioadele 13-16.08.2020 şi 20-24.08.2020. Condamnă pe inculpatul P. C. la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi pedeapsă complementară pe o perioadă de 1 an a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei închisorii, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate. Contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatului, urmând ca inculpatul P. C. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani, la care se aplică sporul de 8 luni, în total urmând ca inculpatul P. C. să execute o pedeapsă totală de 2 ani şi 8 luni închisoare. Menţine măsura arestului la domiciliu a inculpatului P. C.. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre perioada reţinerii, arestării preventive şi arestării la domiciliu din 25.08.2020 la zi. Confiscă cele trei fragmente de lanţ aflate la camera de corpuri delicte a Judecătoriei Brăila conform procesului-verbal din data de 22.09.2020. Dispune restituirea telefonului marca Samsung Galaxy A8 către numitul P. M., bun aflat la camera de corpuri delicte a Judecătoriei Brăila conform procesului-verbal din data de 22.09.2020. Constată că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. Obligă pe inculpatul P. C. la plata a 800 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, este soluţia pronunţată la şedinţa din 29 octombrie şi postată pe site-ul instanţei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria (PJ) Brăila au dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.C. de 64 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal şi rele tratamente aplicate minorului, fapte prevăzute şi pedepsite de codul penal.

În rechizitoriul procurorului se arată faptul că numitul D.S.M. a spus că bunicul său P.C. l-a legat cu lanţul de picior în data de 20 august 2020, pe motiv că se droghează şi că se duce la furat, relatând că în perioada în care a fost ţinut legat nu a fost supus unor acte de violenţă cauzatoare de leziuni traumatice. Potrivit procurorilor, P.C. a confirmat spusele minorului, declarând că a recurs la acest tratament pentru a-l împiedica pe nepotul său să mai recurgă la acte de vagabondaj, pe fondul consumului de substanţe halucinogene şi astfel să nu mai comită fapte penale pentru a face rost de bani să îşi cumpere substanţe interzise.

Conform rechizitoriului PJ Brăila, în data de 16 august 2020, minorul a găsit un topor lângă uşa de intrare în curte şi a reuşit să taie lanţul de la picior şi să scape. Persoana vătămată a fugit de acasă, fiind adus la domiciliu după câteva zile de nişte prieteni. În data de 24 august, în cursul serii, persoana vătămată a găsit un telefon mobil al unchiului său şi a apelat serviciul de urgenţă 112. Minorul a comunicat operatorului de serviciu că bunicul său îl ţine legat cu lanţul deoarece fumează, a dat chiar şi adresa unde era ţinut şi în scurt timp la faţa locului au sosit organele de poliţie. În urma cercetărilor efectuate, bunicul a fost apoi trimis în judecată de procurori.

Sursa: Realitatea de Braila