In perioada 27-31.03.2023 se va derula Campania de informare a angajatorilor care au straini angajati si a strainilor care doresc sa desfasoare activitati lucrative in Romania, cu privire la conditiile in care strainii pot presta activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, precum si in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de angajatori sau salariati.

In acest sens, Inspectoratul Teritorial de Munca Braila impreuna cu Biroul pentru Imigrari al judetului Braila, organizeaza la data de 30.03.2023, ora 12.00, la sediul inspectoratului din strada Dimitrie Bolintineanu nr. 7, Braila, o intalnire care are ca scop informarea angajatorilor si a cetatenilor straini, non UE, interesati de prevederile legale cu privire la conditiile in care pot fi prestate activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, si totodata constientizarea angajatorilor in ceea ce priveste riscurile la care se expun in situatia utilizarii cetatenilor straini pentru activitati lucrative, fara respectarea prevederilor legale.

Sursa: Realitatea de Braila