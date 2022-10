După ce a fost dat afară din spațiul de la Teatrul Maria Filotti, unde își avea atelierul, caricaturistul Costel pătrășcan și-a găsit rapid un nou loc unde să-și desfășoare activitatea, răspunzând invitației celor de la Societatea Filarmonică Lyra de a-și muta atelierul la Palatul Lyra, unde va pune în practică și proiectul Muzeului Umorului.

Constantin Teodorescu, președintele Societății Filarmonica Lyra, îi mai făcuse o propunere lui Pătrășcan de a se muta în Palatul Lyra, anul trecut, dar atunci locația era abia la începutul procesului de reabilitare. Între timp lucrurile s-au schimbat, fațada și golul de la intrare fiind renovate, iar mai multe spații sunt disponibile pentru diverse acțiuni culturale, în care și-a găsit și caricaturistul Costel Pătrășcan locul său.

„În orașele bine administrate există și noțiunea de a acorda niște scutiri de impozite pentru un jucător economic important care vine și aduce niște avantaje indirecte, care se transformă într-un câștig financiar ulterior. La fel și la Costel Pătrășcan; deci poți să investești în el, să vină în spațiul tău, pentru că nu poți să evaluezi în bani ceea ce el îți aduce ulterior. Asta este ceea ce am gândit și noi, când l-am rugat pe Costel să gândim o echipă care să sprijine o investiție monument istoric, în Centrul istoric. Suntem convinșți că în noua conjunctură toți vor avea de câștigat: și comunitatea, și Costel, și Palatul Lyra, și administrația brăileană”, a comentat astăzi Niculae, în cadrul unei conferințe de presă.

Constantin Teodorescu a comentat că până la urmă, artistul a ajuns să fie găzduit într-o clădire care aparține unei organizații nonguvernamentale al cărei președinte de onoare este tot primarul Dragomir:.

„Situația aici este poate un pic mai ciudată… Conform statutului actual încă în vigoare, primarul în funcție este și președintele de onoare al Societății Filarmonice Lyra. De fapt, am putea spune în felul următor, ca s-o dăm pe o latură pașnică: se poate spune că domnul primar a rezolvat într-un fel problema, mutându-l pe Costel dintr-un spațiu al Primăriei într-un spațiu în care el este președinte de onoare și dându-i posibilitatea unui salt și împlinirii unui vis pe care-l are de 7 ani”

Președintele Societății Filarmonice Lyra și-a exprimat speranța că autoritățile locale vor oferi Muzeului Umorului lucrările care s-au adunat în decursul anilor, în urma Salonului Internațional de Caricatură, al cărui fondator este Pătrășcan și de care artistul s-a ocupat timp de 15 ani, până în 2021, când a luat decizia să se retragă, nemulțumit de colaborarea cu directorul Centrului de Creație, Alina Sulicu, în ceea ce privește organizarea acestui eveniment.

Pe de altă parte, Pătrășcan spune că deși Regulamentul Salonului Internațional de Caricatură impunea să fie trimise lucrări originale, iar în 15 ediții s-au adunat numeroase caricaturi, când s-a pus problema înființării Muzeului Umorului și s-au căutat lucrările respective la Centrul de Creație, s-a constatat că mare parte dintre acestea au dispărut: „Lucrările originale au intrat în Brăila. Cert este că atunci când m-am despărțit eu (de organizatorii salonului – n.r.), unul dintre motivele care m-au determinat să rup colaborarea, că mi se părea o chestie neserioasă total, a fost că nu mai sunt lucrările.

