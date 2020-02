Românii plantează o pădure cât o țară! – Cea mai mare campanie de împădurire din ultimul deceniu. Costel Alexe: “vom planta de la ZERO 2500 de păduri noi, peste 1000 de hectare de terenuri degradate și vom completa 7000 de păduri tinere”

Astăzi am fost în Pepiniera Cozieni din Ilfov și am văzut cum Romsilva are grijă de viitorul țării noastre plantând stejari, brazi, pini și alte soiuri de copaci. Alături de ministrul mediului dl Costel Alexe am plantat stejari și am văzut că Romsilva are numărul necesar de copaci pentru reîmpădurire.

Proiectul de reîmpădurire a României este cel mai mare din ultimii ani. Vorbim despre împădurirea tuturor pădurilor defrișate, furate în toate județele țării noastre pornind de la seș până la munte. Cele mai multe plantări vor avea loc în Suceava iar împădurirea se va întâmpla simultan în toată țara. Avem șansa reală să redăm României strălucirea de altă dată. Să avem în câțiva ani o Românie verde, vie, să respirăm aer curat, să ne plimbam copiii și nepotii prin păduri sănătoase și nu să le povestim din amintiri sau să le citim din cărțile de povești despre pădurile ce le-a avut cândva România.

Îl felicit pe domnul ministru pentru toată implicarea sa, pentru determinarea cu care desfășoară această campanie națională și îi felicit pe toți cetățenii care s-au înscris voluntar să fie alături de noi la plantat. Este adevărat că în Ilfov și București sunt cei mai mulți voluntari dar și la nivel național numărul lor este în creștere.

Vremea ține cu noi, avem parte de temperaturi ridicate iar când această campanie de împădurire va începe în Martie la nivel național, sunt convinsă ca efectele vor fi pozitive și cu un real impact asupra noastră a tuturor.

Dacă la conducerea fiecărui minister s-ar afla un lider la fel de determinat și motivat să treacă de la vorbe la fapte chiar am reuși să evoluăm ca societate. Oprind corupția și resuscitând mediile de afaceri, am creea locuri de muncă și cel mai important am da speranță diasporei că acasă le este cel mai bine!

Vă invităm să luați parte la cea mai mare campanie de împădurire, să vă luați bocancii și hainele potrivite și să de apucăm de treabă!

Împreună împădurim România! Românii plantează o pădure cât o țară!