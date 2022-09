O fabrică de echipamente pentru stocarea energiei se va construi în orașul Brăila. Compania Tesla Energy Storage va investi peste 90 de milioane de euro, fabrica urmând a fi gata la începutul anului 2024, iar producția efectivă va începe la jumătatea anului 2024. Brăila a devenit atractivă pentru investitori și datorită construcției podului suspendat peste Dunăre, dar și a infrastructurii rutiere care urmează să se dezvolte în zonă.

Tesla Energy Storage face parte din grupul cehesc TESLA, producător de echipamente energetice, și va construi fabrica în Zona Liberă din orașul Brăila. Investiţia se va ridica 92 milioane de euro. Facilitățile oferite și poziționarea i-au convins pe investitori să aleagă Brăila pentru această uzină de echipamente pentru stocarea energiei. Terenul, situat în Perimetrul 2 al Zonei Libere, a fost concesionat de Element Industrial ELI PARKS, reprezentată de Andrei Jerca – Managing Director, care a fost liantul acestei colaborări.

„Investitorii au ales să construiască fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, în Brăila deoarece zona are potențial. Le-am oferit facilități fiscale specifice regimului de zona liberă. Poziția strategică lângă Șoseaua de Centură, portul la Dunăre de unde produsele pot fi trimise în întreaga lume și deschiderea autorităților locale au contribuit la realizarea acestei investiții. În plus, Tesla are și alte planuri, legate de parcuri eoliene și solare”, a declarat primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir.

Construcția fabricii va începe anul viitor. Investiția va crea în prima fază aproximativ 200 de locuri de muncă, iar angajații vor fi în majoritate specialiști în tehnologie și ingineri. Investiția va beneficia și de un ajutor de stat de 30 milioane de euro, care vor fi returnați prin taxe și impozite în primii 5 ani de activitate.

La lansarea oficială a proiectului au participat Lichardus Dusan, fondator, proprietar TESLA GLOBAL SE, Marijnene Johannes Antonie Marinus, fondator TESLA, Horia Grigorescu, directorul general al TESLA România, Andrei Jerca, Managing Director al Element Industrial ELI PARKS, președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac și primarul municipiului, Marian Dragomir.

Sursa: Realitatea de Braila