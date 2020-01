Cel care l-a recomandat pe Tudose pentru a fi reprimit in randul social-democratilor este primarul Marian Dragomir, potrivit documentului publicat pe o retea de socializare chiar de catre edil.

„Nu am emoţii în ceea ce priveşte primirea domnului Tudose în PSD, eu consider că e un câştig ca dumnealui să vină să facem echipa împreună„, a declarat primarul Brăilei, Marian Dragomir, care a semnat recomandarea necesară pentru reprimirea în partid a fostului premier. Dragomir a adaugat că alături de Tudose vor mai reveni în PSD şi alte persoane.

Pe 2 decembrie 2019, fostul premier Mihai Tudose a demisionat din Pro România, el postând pe Facebook cererea de demisie depusă la filiala Brăila a partidului. La alegerile europarlamentare din 26 mai a fost ales europarlamentar pe listele Pro România, după retragerea lui Victor Ponta.

Tudose revine în PSD, după ce în urmă cu câteva zile și deputatul Emilia Meiroșu s-a reînscris în partidul pe listele căruia a intrat în parlament după ce a demisionat din Pro România.

Revenirea în PSD a lui Tudose va duce în mod cert la revigorarea organizației de la Brăila, care va avea un cuvânt greu de spus la viitoarele alegeri locale și parlamentare.

olitică. Mihai Tudose era președintele Organizației de tineret. Am crescut împreună, am evoluat diferit,dar de fiecare dată am susținut Brăila. Am luptat cu adversari politici, ne-am asumat riscuri și în ultima perioadă am luat atitudine împotriva celor care au încercat din interior să pună interesul lor înaintea normalității. Acum vom lupta cu cei care încearcă azi să șteargă Brăila de pe harta investițiilor. Împreună vom pune pe primul loc proiectele Brăilei și modernizarea PSD” a scris Dragomir în anunțul privind revenirea lui Tudose în PSD.