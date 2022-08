Joi, 25 august 2022, ora 18,00, Filarmonica “Lyra-George Cavadia”, filarmonica ce se afla sub autoritatea Consiliului Judetean Braila, va invita in parcul Gradina Publica sa audiati cele mai frumoase melodii in interpretarea celor cinci instrumentisti care alcatuiesc Euphonique Quintet: Gheorghe Constantinescu – clarinet, Simona Holiartoc – oboi, Diana Corjin – flaut, Radion Calalb – fagot, Ioan Eugen – corn.

Euphonique Quintet a luat naștere in anul 2020 la inițiativa celor cinci inimoși instrumentiști suflători din cadrul orchestrei Teatrului Național de Opera și Opereta “Nae Leonard” din Galati si a filarmonicii brailene. Repertoriul abordat este variat, cuprinzand melodii de larga popularitate din creatia compozitorilor romani si straini.

Sursa: Realitatea de Braila