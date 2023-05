Magistrații Tribunalului Brăila au decis condamnarea inculpatului Husein Daniel Gabriel, zis ”Dasaev”, la o pedeapsă totală de 12 ani închisoare pentru tentativă de omor, port şi folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Inculpatul a primit pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de port şi folosire fără drept de obiecte periculoase, pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Instanța contopește pedepsele aplicate, iar inculpatul Husein Daniel Gabriel va executa pedeapsa cea mai grea de 11 ani de închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an, reprezentând o treime din restul celorlalte pedepse, rezultând pedeapsa principală rezultantă de 12 ani de închisoare.

Trimis în judecată după ce i-ar fi înjunghiat pe cei doi baschetbaliști americani, care au venit la Brăila să joace în Liga Națională de Baschet Masculin pentru ACS Cuza Sport Brăila, în seara zilei de 15 septembrie 2018, pe holul băii de la Terasa “The Music Pub”, de lângă Patinoarul din Brăila, inculpatul Husein Daniel Gabriel ar fi vrut să fie cercetat pentru fapte mai puţin grave. În dosarul aflat pe rolul instanţei din 2019, inculpatul a cerut schimbarea încadrării juridice a faptei, numai că nu i s-a dat câștig de cauză. Cei doi baschetbalişti, Darrel Bowie și Joseph McClain, au ajuns la spital şi au intrat direct în sala de operaţie. Dasaev a fost arestat pentru tentativă de omor. Încă de la început, acesta a fost principalul suspect. În urma anchetei, a rezultat faptul că o singură persoană i-ar fi înjunghiat pe sportivi, acesta fiind Dasaev, față de care a fost emisă ordonanţă de reţinere după atacul violent. Inculpatul şi-a susţinut tot timpul nevinovăţia.

În septembrie 2019, a început efectiv procesul în care “Dasaev” este acuzat de infracţiunea de tentativă de omor. La Curtea de Apel Galaţi au fost desfiinţate unele probe în dosar, fiind admise anumite excepţii invocate în cauză, însă Husein nu a scăpat de principalele acuzaţii.

În vara anului 2019, Husein Daniel Gabriel, zis ”Dasaev”, a fost trimis în arest la domiciliu, iar în noiembrie 2020, prin decizie definitivă a Curţii de Apel Galaţi, a fost înlocuită măsura arestului la domiciliu, cu măsura preventivă a controlului judiciar.

Sentința nu e definitivă.

