Florin Cîțu anunță o reformă în administrația locală prin restructurarea în teritoriu și creșterea investițiilor la schimb cu finanțarea bugetelor. Premierul a declarat marți că la nivelul multor autorități locale din România au crescut cheltuielile de personal, cu salarii, sporuri, fără să crească, în același timp, și investițiile. Șeful Executivului susține că nu s-a certat cu Emil Boc pe această temă, au fost doar neînțelegeri.

Despre neînțelegerile cu primarii, cu Asociația Municipiilor, în legătură cu banii pentru bugetele locale, premierul spune că a trecut OUG și că „nu a fost nicio ceartă cu primarii, mai ales că președinte al Asociației este un coleg de partid”, într-un interviu la Europa FM, potrivit realitatea.net

Primarii au vorbit la Palatul Victoria despre cheltuielile cu pandemia și au stabili că acestea vor fi returnate de Guvern iar mecanismul finanțării a fost stabilit într-o viitoare Ordonanță de Guvern. Administraţiile locale au cheltuit anul trecut 240 de milioane de euro pentru măsurile legate de pandemie şi au primit de la Guvern 40 de milioane de euro, astfel că restul va fi rambursat anul acesta din fonduri europene, conform celor discutate cu premierul Florin Cîţu. „Elaborarea unui act normativ care răspunde solicitărilor noastre, de a asigura predictibilitatea returnării cheltuielilor pe care administraţiile locale le fac cu plata personalului şi legate de amenajarea centrelor de vaccinare. Un lucru pe care la început nu l-am avut reglementat, acum acest lucru este în ordonanţa de urgenţă”, a anunțat Emil Boc, marți.

„Am avut o discutie astazi (marți – n.red.) foarte buna cu Asociația Municipiilor,ieri cu consiliile judetene, nu numai legata de centrele de vaccinare”, a declarat Florin Cîțu despre întâlnirea pe tema bugetului de la Palatul Victoria.

„E vorba de finanțarea bugetelor locale în 2021, pentru că în ultimii ani s-a tot schimbat formula de alocare a resurselor către municipii, orașe, comune și reședințe de județe. Da, e adevărat că sunt sumele 100% din venituri, se întorc la autoritățile locale. Mai sunt și sume de reechilibrări.

Am avut mai multe discuții și despre modul in care eu văd că au crescut cheltuielile de personal, sporuri etc și ce soluții să avem în perioada următoare, pentru că mi se pare că multe din aceste costuri au fost crescute fără să aibă nicio legătură cu veniturile proprii ale autorităților locale.

Noi am asigurat că acești bani pe care-i iau din venituri vor ajunge la autoritățile locale, vom transparentiza modul in care ajung acesti bani acolo.

Dar, pentru cealaltă parte, am primit asigurări că se va face reformă atât la consiliile județene, cât și la unitățile administrativ-teritoriale”, a anunțat premierul.

Reamintim că primarii din Asociație au contestat la sfârșitul anului trecut OUG de modificare a Codului administrativ pentru că nu au fost consultați pe finanțarea administrației locale. Președintele AMR, Emil Boc, primar al Cluj-Napoca, spunea pe 29 decembrie că nu se pot pune pe același plan orașele mari cu cele mici, care depind de finanțarea de la stat.

Primarii din Asociația Municipiilor i-au mai cerut marți premierului să poată decidă ei cui dau banii pentru asistența socială. Ei au mai cerut ca Guvernul să suporte integral costurile pentru indemnizațiile sociale și ca edilii să aibă dreptul de a decide cui se acordă aceste indemnizații. Emil Boc a anunțat, după întâlnirea de la Guvern, soluția în privința asistenței sociale: „Am solicitat ca 100% din aceste cheltuieli cu asistența socială să fie de la bugetul de stat, s-a convenit ca 90% să vină de la administrația de stat, 10% de la administrația locală, și cu implicarea administrațiilor locale în comisiile care decid aceste drepturi de asistență socială, pentru că noi doar plătim, dar nu avem niciun fel de cuvânt de spus în conferirea acestor drepturi, pentru a fi sigur că primesc doar aceia care trebuie asistență socială, nu alții care nu ar trebui să beneficieze de drepturi”. Despre burse și transportul public, Emil Boc a anunțat că premierul i-a asigurat că vor fi în Legea Bugetului de Stat banii pentru burse, la Ministerul Educației. S-a mai stabilit și pregătirea unei legi a zonelor metropolitane care să intre în Parlament.

Șeful Executivului a mai vorbit însă și despre reforma care trebuie făcută în primării și consilii județene și despre mărirea artificială a salariilor fără să se facă reformă.

„Am găsit foarte multă apetit pentru reformă. Daca un primar, un președinte de CJ vrea sa faca investitii, are niste resurse pe care poate le tine blocate printr-un numar foarte mare de angajati sau sporuri, pe care, prin reformă, noi ne asiguram ca primeste banii de la buget, cei 100% din venituri. Dar ei pot sa si-i realoce cum vor ei. Si atunci exista apetit de reforma naturala daca vor sa faca investitii. Cei care vor sa faca investitii, vor face și reformă, cei care nu vor să facă investiții, nu vor face nici reformă, și cetățenii vor vedea acest lucru”, a mai spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu spune că a avut o dispută cu prefecții în legătură cu centrele de vaccinare, care trebuie să fie în total 930: „330 trebuiau să fie gata săptămâna aceasta, ținta este 930 de centre la care vom ajunge”.

„Aici am avut o disputa, o discutie cu prefectii, eu nu vad lucrurile chiar asa de complicate. Centrele nu sunt… nu construim spitale. Construim, avem locuri unde oamenii vin și se vaccinează, stau 15 minute, sunt monitorizati si apoi pleaca acasa. Am vazut campanii de vaccinare in foarte multe tari, deci nu trebuie sa reinventam. Acum s-a clarificat prin această OUG. S-a clarificat mecanismul prin care banii cheltuiti de autoritățile locale pentru centrele de vaccinare vor fi decontati de la bugetul de stat. In momentul in care a fost transparentizat si s-a vazut clar mecanismul, folosit si în perioada de carantină, lucrurile s-au liniștit”, a explicat Cîțu.

Sursa: Realitatea Financiara