Comisariatul Judetean Braila a desfasurat actiuni de inspectie si control in cadrul controlului tematic dispus de Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu in vederea verificarii respectarii legislatiei de mediu in vigoare de catre operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii a vehiculelor rutiere, activitati care nu necesita autorizare din punct de vedere al protectiei mediului si a trasabilitatii deseurilor generate.

In cadrul acestui control tematic, GNM – Comisariatul Judetean Braila a desfasurat un numar de 11 actiuni de inspectie si control la operatori economici care desfasoara activitati pe teritoriul judetului Braila. Avand in vedere neconformitatile constatate fata de prevederile legale au fost aplicate un numar de 5 sanctiuni contraventionale in cuantum de 36.500 RON.

Actiunile de control la agentii economici care desfasoara astfel de activitati vor continua si in viitor.

Sursa: Realitatea de Braila