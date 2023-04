Analistul politic Cozmin Gușă a făcut noi dezvăluiri explozive în cadrul emisiunii „ România Suverană

Cozmin Gușă, împreună cu invitații emisiunii, au analizat mai întâi modul în care presa a „acoperit” evenimentele referitoare la Rareș Bogdan:

„Nu știu dacă nu i-a fost frică, dar dacă nu eram noi, Clubul de Gândire Gold, Realitatea Plus, îl cam scărmănau și nu știu dacă nu cumva îi pregăteau ieșirea forțată din politică. Fie că ar fi demisionat, fie că l-ar fi maculat într-atât de tare pe nedrept.

Iar aici vine treaba cu solidaritatea de presă.

Eu nu sunt atât de bun ca el ca să spun că nu mi-aș criticat colegii atunci să fac chestii fragrante. Așa cum nu avea ce să caute joia trecută Alexandra la RTV la Sebi Ghiță, care este amic cu Rareș Bogdan, acel anunt 4 ore pe ecran Rareș Bogdan, arestat la orele 21:00, nu avea ce cauta.

Au avut toate acele burtiere că a fost dimineață la DNA, deși au difuzat și reacția lui Rareș Bogdan nu de Rareș a zis clar că nu a fost.

Eu nu ascund că sunt amic cu Sebastian Ghiță, deși n-am vorbit de mult, adică i-am iertat niște lucruri pe care le-a făcut în trecut. Nici nu ascund că am reluat legăturile cu Dan Voiculescu, care au fost mai mult decât mult decât un amic. Dânsul mai în vârstă, pentru că e mult mai în vârstă decât mine.

Dar asemenea lucruri nu se fac. Adică eu înțeleg să protejez pe cineva din presă sau să-mi cer scuze dacă îl critic pe nedrept. Dacă însă îl critic pe drept, este de interes public, ceea ce se întâmplă. Nu are nimeni de ce să se supere, pentru că vezi, vorbeați despre prostituție și Dan Diaconescu, abordăm subiectul imediat, dar vreau să fac o comparație:

Cum este această presă în fața serviciilor secrete, dacă nu ca o prostituată sau că mai multe prostituate. Faptul că presa, cum zice Blaga, au ajuns ospătărițele celor de la PSD, PNL. Dar mare parte din presă a ajuns prostituata serviciilor secrete.

Mie nu-mi vine să cred că o altă entitate de presă al cărui patron este prieten și este finul lui Sorin Rosca Stanescu, Radu Budeanu și Gândul, cum să cred eu că este natural la ora 6 sau 7 dimineața, reporterul de la Gândul sau de la Cancan să fie pe strada lui Dan Diaconescu când intră mascații acolo. Bineînțeles că nu e natural, bineînțeles că e cusut cu apă albă. Aici e Clubul de Gândire Gold, nu ne batem joc de părerile noastre, chiar dacă sunt incomode pentru foarte mulți” a spus Cozmin Gușă.

Rareș Bogdan, un politician abil care trebuie să demonstreze că votează pentru intereseul național în Parlamentul European

„Dar revenind la Rares.

Rareș sigur că are o miză personală. Pe Rareș, l-am apărat noi din prietenie, dar și din corectitudine.

Pentru cei tineri care ne urmăresc acum este o lecție, tot prietenii vechi, dacă te iartă, te apără. Iar prietenii vechi, cel puțin 2 dintre ei, adică eu și cu tatăl tău, Alexandra, l-am apărat pe Rareș Bogdan, chiar dacă în trecut a greșit mult și ne-a greșit exact în relația cu Iohannis și cu cei de la PNL care astăzi își bat joc de el, așa cum el a recunoscut inclusiv în emisiunea trecută.

Problema cu Rareș Bogdan nu este victoria lui asta e o victorie de care poate să-mi pese mie, ție altora care îl cunoaște.

Problema lui este să apuce să implementeze strategii de tip suveranist în sensul consolidat al cuvântului cu politica românească. Altfel degeaba câștigă altfel degeaba ia taurul de coarne. Dacă el nu apără interesul național de acolo, mai ales din Parlamentul European, unde este lider și unde votează din 2 în 2 cu interesul național sau din 3 în una, adică 3 mai rău și una mai bine am înțeles, sunt rigori. Deci Rareș Bogdan, dacă ia puterea foarte bine, să o ia în interes național după ea pentru el sau pentru o nouă echipă de la PNL, asta e sensul motivației noastre de a apăra un om politic. Am văzut că nu pricepe lumea, noi fiind și corecți,” a mai spus Cozmin Gușă

SRI și implicarea în dosarele recente de corupție

„Eduard Hellvig nu este George Maior, îi cunosc foarte bine pe amândoi. E cu multe clase peste nu are apucăturile lui Maior, care după ora 10:00, nu mai puteai discuta cu el după ora 10:00 dimineața și nici nu este vreun preș în fața prim adjunctului sau în fața unuia ca Sebastian Ghiță, cum pățea George Maior. Eduard Hellvig conduce cu destulă autoritate și într-un mod inteligent, după părerea mea, SRI-ul.

Nici Șerban Ionescu nu este Florian Coldea nu îl vedeți în afaceri, nu îl vedeți că el comandă arestări, deci avem un cuplu de oameni normali la vârful SRI. Pe Răzvan Ionescu îl cunosc mult mai puțin cu Eduard Hellvig sunt prieten de foarte mult timp. Asta nu înseamnă că comunicăm, nu știu nimic de la el, nici n-am mai fost în vizită la el, că dacă m-aș duce în vizită la el, cred că n-ar mai conteni telefoanele de la Iohannis, pe care să i le dea să-i spună „Băi spune-i lui Gușă ăla să nu mai critice” și atunci mai bine îl scutesc de treaba asta. Dar unde a greșit acest SRI?

Dacă a riscat acest capital de imagine pe care și l-a consolidat până acum binișor după perioada Coldea, trebuia să-l fi riscat pentru ceva major.

Ori, eu văd acest ceva major prin prisma scandalului Otopeni care ne arată în 384 de pagini că această corupție din România ar putea fi endemică. Acolo sunt 12-14 nume de politicieni. Atenție, nici unul nu e Albă ca Zăpada. Toți dădeau indicat pe la toți se mergea, indiferent cât s-ar bășica și s-ar supăra acuma pe la toți se mergea. Se văd prenumele se văd numele, se văd poreclele fiecăruia. Dacă SRI-ul nostru de astăzi ar fi venit să ne spună.

Frați români. DNA-ul are 14-17 procurori și nu știu câți ofițeri judiciariști dublu, hai să zic 34. Deși sunt mai mulți, dau niște cifre. Nu are forță să lupte cu această corupție care a devenit endemică și este necesar să își asume și domnul Iohannis și CSAT-ul ca SRI-ul să reintre cu asemenea genuri de ascultări și interceptări, pentru ca să putem bloca această corupție de mică, după cum a fost un scandalul Otopeni.

Dacă la orice nivel din România o să ajungem, să vedem că se fură atât de mult încât e necesar ca SRI-ul să intervină cu interceptările, ca să îi mai blocheze pe aia care negociază în gura mare prin capelele. Măcar pe vremea lui Kovesi și Coldea ascundeau telefonul sub fund de frică. Astăzi nu le mai este frică de nimic. Dar SRI a greșit pentru că nu a venit să ne spună: „Frați români. statul este eșuat, cum a zis Iohannis și corupția este endemică, pentru că era responsabilitatea lui Iohannis și nu au avut curajul să-l atace. Asta e părerea mea, pentru că altfel nu puteau să riște așa ceva.

Acum nu am mai căutat în ultima vreme că nu am avut pentru ce, dar lăuda că ați avea pentru ce însă de la el am speranță că nu va fi un Maior. V-am zis pe Răzvan Ionescu, îl cunosc mai puțin și de la acest SRI am speranța că nu va fi SRI-ul lui Băsescu, Coldea și Maior, pentru că eu am terminat demult cu visele cu democrația și cum se luptă la noi. Noi trebuie să sperăm doar că nu se va defecta la cap Eduard Hellvig și alții de pe acolo, pentru că dacă mă uit în partide, nu am la cine să sper. La cine să sper, la Ciucă, care și-a albit astăzi dosarul de plagiat și e țanțoș ca un curcan.

Nu am la cine să mă uit, nici măcar la Boc. Rareș a fost smecher. Rareș a dovedit că e om politic, a dat o propunere șmecherească. Niciunul dintre ăia doi nu are cum să vină în locul lui. Deci el s-a autopropus vicepremier, bine a făcut, i-a venit timpul după ce a încasat-o, și după ce a făcut atâtea servicii celor de acolo. Deci eu am ajuns în România că trebuie să să trăim cu speranța că niște oameni nu se defectează, în condițiile în care scandalul șpăgilor duty free arată că această corupție este endemică. Fraților, 14 nume de politicieni într-un singur dosar, dar numai Klaus Iohannis și Ciucă a lipsit de acolo. În rest, toată conducerea de la PSD, toată conducerea de la PNL.”

Dan Diaconescu, o „trufanda” căzută în jocul serviciilor

„Vreau să își închipuie toți cei care ne urmăresc să închidă ochii așa. Și să se gândească că în mediul rural, spre exemplu, sau în cartierele mărginașe din orașe, fetele tinere aproape că acostează fiecare bărbat care e mai înstărit, multe fete tinere din dorința de a primi bani pentru servicii sexuale. Din nefericire, asta este un adevăr crud despre care nu vorbește nimeni în România, dar în mediul rural, atenție, aceste treburi sunt organizate și multe neveste își păzes c, ca să fac și o glumă, soții cu măturoiul să nu cumva să sară gardul la fața vecinei care contra cost și cu știrea mamei fac treburi din astea. Asta se întâmplă din nefericire, deci noi avem o asemenea industrie, sigur că am populat și Europa, dar din cauza sărăciei și a lipsei de moralitate, exemple proaste date inclusiv de jurnaliști sau de politicieni sau de polițiști, la noi aici s-a ajuns. Pornografia, uitați-vă la treaba cu frații Tate, doar ce a trecut.

Dan Diaconescu, cu care marea majoritate suntem amici, nu pentru că l-am fi știut virtuos s-au cinstit și pentru că Dan Diaconescu era simpatic și talentat, de aia a avut succes. Era un fel de jolly joker în presă foarte talentatat, așa cum am spus și cu toții, îl cunoaștem bine. Eu știu că îi plac fetele, dar nu știam acest lucru cu minore sau această boală, s-ar putea, pentru că dacă el umbla după minore, chiar mai mici de 14 ani, poate să fie la mijloc și o boală. El neagă însă aceste lucruri, probabil că este așa cum spun, dar știți cum a cum a ajuns acest caz pe spuzele noastre astăzi?

Era o rețea de am aflat detalii după-amiază, am fost ocupat toată dimineața, am dat niște telefoane.

Era o rețea de prostituție care acționa în Constanța și București.

Făcând percheziții de la alte lucruri, nu a fost urmărit Dan Diaconescu, aici, în panoplia lor, aceste rețele de prostituție, de casete, cumva cum fac frații Tate pe dos, altă rețea, l-au găsit pe Dan Diaconescu, printre alții mai puțin celebri.

Găsindu-l pe Dan Diaconescu a fost numai bun de pus pe tavă în această dimineață, unde în paralel ni se spunea că Rareș Bogdan a fost audiat la DNA în dosarul Otopeni, prima dată, după aia în dosarul Romarm fără să ne spună că acest lucru s-a întâmplat cu toți cei 4 prim vicepreședinți, în urmă cu 2 luni, dar nu contează, adevărul nu mai contează în presă. V-am zis de când e asta cu prostituția la modă, iar apoi l-au servit pe Dan Diaconescu, în condițiile în care nu a făcut nimeni plângere. Dar știți cum sunt ăștia de tip Dan Diaconescu, celebrități prinse asupra faptului.

Trufandalele sunt într-o colecție, cum acoperim scandalul de care am vorbit mai devreme, asta cu SRI-ul. Deși are interdicție de 5 ani de zile din partea justiției să apară la televizor, acum nu mai e cu interdicție că îl dă toată lumea la televizor și a ajuns din nou pe ecrane. Eu sunt trist pentru Dan Diaconescu, pentru că viața lui este distrusă,” a mai spus Cozmin Gușă.