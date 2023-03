Analistul politic este de părere că pensiile speciale reprezintă doar un subiect promovat de politicieni și că, în mod cert, dacă acestea vor scădea, acest lucru se va întâmpla în câțiva ani buni, nu imediat.

„Pensiile speciale nu reprezintă un jalon decât pentru tranșa a treia din PNRR, ce trebuie depus până la sfârșitul lunii iulie. Guvernul trebuie să găsească o formă rezonabilă ca să intre în discuții cu Bruxelles-ul. Cert este ca ne-au spus toți că punerea în practică a jalonului PNRR nu se poate face în proporție de 100 %. Totul este ca suma pentru pensiile speciale să fie redusă. Banca Mondială a făcut un raport in care a spus că, cu câteva excepții, linia României este una corectă, proiectul de lege este ok, dar cu câteva amendamente. Coaliția trebuie să stabilească ce anume vrea să negocieze cu Comisia Europeană. În justiție nu se poate face nimic. Ea este o putere independentă care judecă astfel de decizii. Când acceptăm că relațiile de putere într-un stat există, atunci trebuie să acceptăm că nimeni nu are puterea absolută. Probabil că se vor depune amendamente săptămâna viitoare până la sfârșitul lunii se închide discuția, cred că prin iunie e momentul fierbinte, iar apoi se depune cererea pentru cea de-a treia tranșă din PNRR. După ce închei tu jalonul, Comisia Europeană verifică schimbările. Totuși, nu este jalonul o mare problemă politică.

Valeriu Stoica este artizanul pensiilor mărite în justiție, care, la bază, nu a fost o idee rea. Ea a fost folosită ca levier de politicieni. El a făcut el legea, el ne dă lecții acum.

Ceea ce Banca Mondială a văzut pozitiv a fost ca pensiile mici și medii indexate să se apropie cât mai mult de cele mai mari.

Consider că Marcel Ciolacu are curaj, pentru că a spus că nu se poate îndeplini jalonul așa cum a fost scris de Ghinea, pentru că nu bine pentru țară și trebuie găsită altă soluție. Cred că asta nu e lipsă de curaj politic. În PNRR s-au făcut greșeli pentru că a fost scris de oameni fără experiență în administrare. O să ne trezim că vom trage bani puțini pentru că multe proiecte sunt prost scrise. Pensiile speciale vor scădea în următorii 15 ani, nu imediat”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.