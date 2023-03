Un miliard de euro, trimis de Bruxelles prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, a fost împărțit după bunul plac de câțiva oameni uniți prin relațiile personale, afaceri sau prin interese politice.

Eugen Teodorovici, fostul ministru al Fondurilor Europene din perioada 2012-2015, este cel care a creat mecanismul ITI Delta Dunării pentru România. Este un apropiat al lui Horia Teodorescu, care l-a ajutat să devină senator în 2016, punându-l în capul listei PSD Tulcea.

Banii au fost gestionați Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, care împreună cu oamenii din jurul lui, a beneficiat de banii ITI DD. Deși mecanismul era destinat ”cu prioritate” pentru Delta Dunării, sub 15% din proiecte au ajuns acolo. În decolmatarea lacurilor și canalelor au fost investiți mai puțini bani decât în renovarea bisericilor. Potrivit înțelegerii, banii trebuiau să ajungă în comunitățile sărace din Delta Dunării, pentru a le ridica nivelul de trai.

Delta a fost împărțită în zona umedă și cea de uscat, iar banii ar fi trebuit să ajungă cu prioritate

Firme din afara județului Tulcea au accesat fonduri de aici

în baltă, acolo unde nivelul de trai este foarte scăzut, iar iarna, oamenii sunt izolați complet. Însă o hartă publicată pe site-ul ITI Delta Dunării în octombrie 2020, arată contrariul.

Eugen Teodorovici dă vina pe firmele din alte județe care și-au deschis punct de lucru în județul Tulcea, dar nu au utilizat banii aici, ci în cel de reședință.

„În 2013 s-a născut ITI, atunci când Horia Teodorescu de la Tulcea a făcut o cerere către premierul Ponta. Au fost dispute în guvernul României de la vremea cea. De la Tulcea a plecat ideea podului. Problema în Tulcea este că alocarea pentru companii private este de 300 de milioane de euro și sunt multe firme din alte județe, dar care au deschis puncte de lucru în Tulcea, au cumpărat echipamente și utilaje, dar au plecat cu ele. Este vorba de aproape 1 miliard de lei scos din Tulcea. În proporție de 80% din finanțarea către mediul privat pentru Tulcea a plecat către alte județe. Nu știu dacă Mirela Furtună a luat bani de la ITI Tulcea. Eu oricum am postul suspendat de audit financiar, dar voi reveni.

Cineva a schimbat regula, fie Ministerul Dezvoltării, fie ITI Tulcea, fie ADR. Anul acestea este anul final, când toți banii trebuie să fie cheltuiți, iar banii se vor pierde. Toți românii vor plăti, este un fel de corecție financiară de câteva sute de milioane de euro. Am trimis o scrisoare către autorități și am cerut ca din bugetul de stat să se aloce 200 de milioane de euro pentru ca indicatorii să fie îndepliniți. Ministerul Dezvoltării e cel care decide. O firmă din România, sau mai multe, au spus că nu mai sunt bani. Șmecheria a fost că firme din afara județului au accesat la această aplicație pentru Tulcea. Decolmatarea trebuie făcută de către o structură în cadrul statului. În fapt, vine un privat și spune că scos 1 milion de metri cubi, dar a scos doar 10.00. Însă, el ia banii pe 1 milion”, a declarat Eugen Teodorovici în emisiunea Culisele Statului Paralel.

„Totul a fost legal. Pot dovedi cu acte”

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea spune că nu știe dacă cineva din familia lui a accesat fonduri europene pe lucrări fantomă, dar spune că are acte ce dovedesc faptul că totul a fost făcut legal.

„Mirela Furtună este mama copilului meu, nu a accesat fonduri europene pentru firma ei. Are sediul în clădirea CJ, dar nu a luat bani. A fost angajată la ITI Tulcea până acum 6-7 ani. Nu știu dacă a avut dosar la ANI. Da, la compania Condor SRL sunt acționar majoritar, iar aceasta a beneficiat de fonduri de la ITI Tulcea. Gestionarea fondurilor se face de către autoritatea de management și de către cei de la UE. La Tulcea nu a venit niciun euro. Ghidul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării și acolo a fost dat în consultare și deschisă finanțarea de la UE.

Despre firma doamnei Sârma Caraman nu știu ce a făcut. Am fost la Chilia Veche acum o jumătate de an. Nu știu dacă m-au văzut oamenii, dar nu am timp să trec din stradă în stradă. Să ne spună Traian Rece de ce atacat cărțile funciare, inclusiv pe străzile din orașul Tulcea. Drumul era finanțat, banii erau alocați, dar Traian Rece a atacat cărțile funciare. La vremea aceea, a accesa și a depune proiect pentru finanțare nu încălca nicio lege. Cei care au avut abilitatea de a aplica, au luat proiecte, cât au luat și cum au luat, nu știu. Au fost 1.168 de proiecte private și cred că doar vreo 65 au fost anulate.

Terenurile pe care Traian Rece le-a avut concesionate la CJ sunt terenuri aflate în proprietatea statului. Soluția optimă era să scoți la vânzare aceste terenuri.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este în directa subordonare a Ministerului Mediului și nu are niciun grad de subordonare la Tulcea. Am construit acest instrument, iar pe Axa 4 din POIM au fost alocate foarte multe fonduri. Probabil că trebuie mai mulți bani. Trebuie să determinăm UE să aloce mai mulți bani pentru Delta Dunării. Când s-a deschis aplicația, pe acel caiet de sarcini nu l-am știut. Nici măcar avizul ITI Tulcea nu s-a cerut. Am auzit din presă de investigații, să-și facă autoritățile treaba. Răspund dacă s-a făcut vreo hoție sau s-a făcut ceva ilegal. Știu că firma familiei Caraman face decolmatări”, a declarat Horia Teodorescu în emisiunea Culisele Statului Paralel.

Agricultorul care nu vrea drum județean lângă terenul lui

Traian Rece, omul care nu vrea să dea voie statului să construiască un drum județean fix lângă terenul lui, îl acuză pe Horia Teodorescu de falsificare de acte.

„Acest personaj negativ, Horia Teodorescu, ce a venit la putere în județul Tulcea, este cel mai mare infractor, să mă dea în judecată. Acești oameni i-au mințit pe Sevil Shhaideh și au spus că există un Drum Județean, dar, de fapt, este un drum comunal. Sunt două linii paralele. Este proprietatea societății Agrodelta Sireasa. Statul este stăpân al terenurilor, iar Ministerul Finanțelor este asociat cu Agrodelta. Valoarea terenurilor este de 18 milioane de euro, iar societatea este înființată din 1985. Au falsificat acte”, a declarat Traian Rece în emisiunea Culisele Statului paralel.

De la ce a pornit totul

Disputele dintre afaceristul Traian Rece și președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, sunt vechi, iar unele dintre ele au început deja să fie soluționate, într-un fel sau altul, de judecători. La Constanța, de exemplu, o plângere împotriva ordonanței procurorilor DNA a fost respinsă definitiv.

Împotriva șefului CJ Tulcea au fost depuse mai multe plângeri la Parchet, de către fostul senator Traian Rece, actualmente afacerist și agricultor. Teodorescu este acuzat, printre altele, că dorește falimentarea unei societăți cu activități în Delta Dunării, SC Agrodelta Sireasa SA, fostă societate cu capital de stat, controlată de Traian Rece, care îl acuză pe președintele CJ Tulcea și că vrea să deposedeze această firmă de patrimoniul său, ce constă în mai multe hectare de teren.

Procurorii au respins, în 2019, acuzațiile făcute de către reprezentanții societății Agrodelta Sireasa și, implicit, ale lui Traian Rece, cu privire la faptele descrise în plângerea depusă împotriva lui Horia Teodorescu, însă afaceristul a atacat ordonanța procurorilor în instanță.

Totul se învârte în jurul unor terenuri pe care CJ Tulcea le-a concesionat pe o perioadă de 20 de ani.

Doar că, în 2018, CJ Tulcea a făcut demersuri în vederea obținerii de fonduri pentru reabilitarea Drumului Județean 222N, acesta fiind singurul drum care face legătura pe uscat cu unele sate din Deltă.

Deși drumul județean a fost degradat și a ajuns în ultimul hal din cauza inundațiilor, Traian Rece de la Agrodelta Sireasa a fost cel care a blocat proiectul, întrucât, susține el, digurile de protecție îi aparțin, asta deși proprietarul terenurilor și, implicit, al digurilor este CJ Tulcea, iar în documentul de privatizare prin care Traian Rece a achiziționat mai bine de 60 de procente din capitalul social total al societății Agrodelta Sireasa se preciza faptul că, în calitate de cumpărător al acțiunilor, nu cumpără și terenurile.

Cât de „curat” este Horia Teodorescu

Teodorescu a fost ales consilier județean în iunie 2008, iar câteva luni mai târziu a devenit deputat. Din anul 2012, Horia Teodorescu este șeful Consiliului Județean Tulcea. În tot acest timp, societatea sa, SC Condor SRL, pe care a înființat-o imediat după căderea comunismului, la 33 de ani, a derulat zeci de contracte cu bani publici.

Consiliul Județean, condus de Teodorescu de 9 ani, virează periodic bani pentru lucrările primăriilor din județ. Tot periodic, firma lui Teodorescu câștigă licitațiile. Cercul se închide când președintele CJT încasează dividendele firmei la care este acționar unic.

În perioada 2007-2020, societatea lui Teodorescu a câștigat contracte finanțate din bani publici, de aproximativ 15 milioane de euro, în special de la primăriile din județul pe care îl conducea, conform declarațiilor sale de avere.

Societatea lui Horia Teodorescu, SC Condor SRL, a beneficiat și de fondurile ITI DD, în două moduri:

A luat bani europeni pentru amenajarea, în centrul orașului Tulcea, a unei „unități de cazare pentru dezvoltarea turismului”. Valoarea totală: 1.129.538 euro (din care 487.474 euro din fonduri UE).

A executat lucrări în cadrul proiectelor europene din ITI DD și a încasat cel puțin 2,5 milioane de euro din două contracte semnate cu primăriile Baia și Jijila.

Robert Marian Berbecel, cel pe care Teodorescu l-a pus administrator la societatea sa, a beneficiat și el de bani europeni din ITI DD. Firma sa, SC Infrabild SRL, a obținut peste 400.000 de euro pentru ”achiziție de echipamente pentru dezvoltarea companiei”.

Și Mariana Teodorescu, soția președintelui CJT, a beneficiat de bani europeni din mecanismul ITI DD, prin societatea MIMP SA. Aceasta a cumpărat tot cu peste 400.000 de euro ”echipamente pentru firmă”.

În momentul în care Horia Teodorescu stătea la masă cu reprezentanții Comisiei Europene, în vara lui 2017, pentru a discuta întârzierile din mecanismul ITI Delta Dunării, societatea sa și a soției sale semnaseră deja contractele de finanțare cu bani europeni.

Horia Teodorescu, Mariana Teodorescu și Robert Berbecel nu au răspuns solicitărilor noastre de a ne oferi un punct de vedere.

În anul 2017, SC Condor SRL a obținut o finanțare europeană de 487.474 euro pentru amenajarea unei unități turistice de 390 mp, în municipiul Tulcea, pe Str. Progresului, nr. 24.

La adresa respectivă există un bloc de 8 etaje construit cu aproape un deceniu înaintea obținerii finanțării europene prin ITI DD. Proprietarul blocului este tot societatea Condor SRL.

Concubina a beneficiat de fonduri europene

În 2009, Mirela Furtună a ajuns consilierul lui Horia Teodorescu, când acesta era parlamentar, și a avut de asemenea o ascensiune rapidă, urmându-și mentorul îndeaproape. Furtună a devenit parlamentar în 2016 și a strâns o avere impresionantă comparativ cu veniturile declarate. În afară de salariul de deputat, Mirela Furtună, care nu este căsătorită, mai încasează o alocație de stat, iar în 2020 este pentru prima dată când aceasta menționează în declarația de avere numele de familie al copilului său: Teodorescu.

n perioada 2014-2016, Furtună a fost expert de comunicare în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a ITI DD, care are un rol extrem de important în implementarea miliardului de euro venit de la UE. Horia Teodorescu și Mirela Furtună nu au răspuns solicitărilor noastre de a ne oferi un punct de vedere.