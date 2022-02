Vicepreşedintele USR Dan Barna a declarat, miercuri, la emisiunea Talk News, de la Profit TV, despre premierul Nicolae Ciucă, că ”este evident că este la celălalt capăt faţă de fostul premier Florin Cîţu”, prin atitudine, şi că ”un premier, în principiu, ar trebui să aibă genul acesta de atitudine constructivă”. Barna a spus că îndrăzneşte să intuiască că USR ar fi avut o colaborare mult mai bună decât, din păcate, nu a avut cu fostul premier şi a menţionat că acesta ”are o guvernare complicată cu această coaliţie a năucilor”, anunță news.ro.

”Prin atitudine, este avident că premierul Ciucă este la celălalt capăt faţă de fostul premier Cîţu”, a spus Barna, precizând că ”un premier, în principiu, ar trebui să aibă genul acesta de atitudine constructivă”.

”Are o situaţie complicată, are o guvernare complicată cu această coaliţie a năucilor, în care se caută doar pretexte şi soluţiile care sunt prezentate sunt foarte puţine, probabil, îndrăznesc să intuiesc că am fi avut o colaborare mult mai bună decât, din păcate, nu am avut cu domnul Florin Cîţu”, a spus vicepreşedintele USR, arătând că nu este un laudatio la adresa lui.

”Văzând atitudinea pe care a avut-o în diferite situaţii tensionate, nu pot decât sî constat, în mod obiectiv, că a reacţionat total diferit”, a spus Barna.

Întrebat despre o posibilă colaborare, în viitor cu premierul Ciucă, Dan Barna ca comentat: ”Deocamdată, avem o guvernare de 70% care rezolvă în fiecare zi problemele românilor, cu ghilimele, ca să nu fiu citat. Din păcate, avem o guvernare care nu funcţionează şi care are zilele numărate, vom vedea ce se va întâmpla în continuare”, a spus el.

Dan Barna a vorbit şi despre situaţia din USR, el arătând că partidul se aşează pe linia de Opoziţie. ”Ne aliniem în spatele preşedintelui Cătălin Drulă”, a precizat el, afirmând că Congresul partidului ar urma să fie organizat fie la finalul lunii iulie sau finalul lui octombrie, în funcţie de evoluţiile atât în privinţa crizei de la graniţă şi a pandemiei.

Despre Cătălin Drulă, Barna a spus că, dintre toţi liderii partidului, are ”cea mai mare forţă de inspiraţie”, pentru că se bucură de încredere pentru modul în care a gestionat mandatul de ministru.

Barna a mai arătat că Drulă are imagine bună în partid, atât la cei din PLUS cât şi la cei de la USR. ”Are cea mai bună opţiune să fie acel preşedinte unificator de care are partidul nevoie”, a precizat Barna.