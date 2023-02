Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule, deşi permisul de conducere valabil deţinut nu îi dădea dreptul.

În data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe o arteră din municipiul Brăila, a efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un autovehicul ce tracta o remorcă, ambele înmatriculate în România, condus de un bărbat, cetățean român, în vârstă de 28 de ani.

”Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din România, valabil pentru categoriile AM, B1, B, dar nu și pentru categoria BE necesară conducerii ansamblului rutier respectiv. În cauză colegii noștrii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană cu permis de conducere necorespunzător categoriei vehiculului respectiv” a declarat purtătorul de cuvânt al S.T.P.F. Galați, Comisar de poliție ENE SORIN.

Sursa: Realitatea de Braila