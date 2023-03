Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că echipa liberalilor brăileni s-a mărit prin venirea în rândul liberalilor brăileni a deputatului George Adrian Paladi și a consilierului județean Daniela Bordea. Aceasta din urmă a demisionat din PSD și își va pierde mandatul din Consiliul Județean Brăila. Popa a avut alături de el și pe primarii celor mai mari comune din județul Brăila, Costică Busuioc Cojea – primarul comunei Chiscani și Ana-Cornelia Măcrineanu – primarul comunei Viziru.

”În echipa PNL se vor adăuga noi membri, patru colegi în care am mare încredere că vom reuși să schimbăm ceva în județul Brăila în 2024. Astăzi alături de echipa noastră se va alătura Ana Cornelia Măcrineanu, primarul comunei Viziru, a doua comună ca mărime din județul Brăila, doamna Daniela Bordea, consilier județean până astăzi, când a demisionat din PSD, domnul primar Costică Cojea și nu în ultimul rând, noul meu coleg din Parlamentul României, domnul deputat George Adrian Paladi. Vreau să le mulțumesc pe această cale că au luat decizia să se alăture echipei noastre. Este o mutare foarte importantă pentru PNL Brăila. Aveam nevoie de oameni noi, oameni care au performat în administrația locală, și mă gândesc aici la domnul primar Cojea Costică, fiind singurul primar din județul Brăila care a reușit să racordeze întreaga comună la rețeaua de gaze, singurul primar din județul Brăila care a reușit să acceseze un proiect pentru realizarea unui nou stadion. În al doilea rând, doamna primar din comuna Viziru, care este la început de drum, am avut mai multe discuții cu dumneaei și am văzut că nu este ajutată de PSD și am hotărât să facem echipă pentru 2024” a spus deputatul Alexandru Popa.

Deputatul Alexandru Popa a venit cu acest răspuns după ce PSD a anunțat la Conferința Județeană de alegeri din ianuarie 2023 că primarul comunei Măxineni s-a alăturat social-democraților și va candida pe listele acestora în 2024. Acum, președintele PNL Brăila a ținut să-i transmită președintelui PSD Brăila, că echipa primarilor PNL s-a mărit de la 13 la 15, prin alăturarea celor doi primari, de la Chiscani și Viziru.

Sursa: Realitatea de Braila