La data de 17 martie a.c., în jurul orei 18:20, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Brăila, au oprit în trafic un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Romanu, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 221, pe raza localității Râmnicelu, județul Brăila.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea sub influența alcoolului.

În autoturism se afla și proprietarul acestuia, respectiv un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din comuna Romanu, care ar fi avut cunoștință despre faptul că șoferul se află sub influența alcoolului. Astfel, pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului.

