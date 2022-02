Sâmbătă,, 05.02.2022, de la ora 11.00, HC Dunărea Brăila a disputat etapa a XIV-a a Ligii Florilor MOL, împotriva echipei HC Zalău, în Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici” din Zalău. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 11 – 11, iar scorul final a fost de 26 – 24 pentru echipa din Zalău, care nu l-a avut nici la acest meci pe bancă pe Gheorghe Tadici, echipa fiind condusă de pe bancă de Elena Tadici.

Brăila a făcut un meci slab, reușind să înscrie primul gol abia în minutul 13, când Quintino a marcat pentru 4-1! HC Dunărea a reintrat în joc și a egalat la 6 în minutul 18, prin golul marcat de Da Rocha, iar în minutul 22 au trecut la conducere, scor 8-9, după un gol marcat de Larisa Araujo de la 7 metri. Balog a majorat diferență la două goluri, iar după ce Pessoa a apărat o aruncare de la 7 metri în fața lui Mihart, Quintino a marcat pentru 8-11 în minutul 27, tot din aruncare de la 7 metri. În ultimele 3 minute Zalăul a marcat de trei ori prin Prycop de două ori și Vrabie și scorul la pauză a fost egal.

După pauză, Zalăul a marcat primele două goluri, prin Popescu și Mihart, iar Dunărea a înscris în minutul 33 prin Da Rocha. A urmat o nouă perioadă de joc confuz al echipei antrenate de Soubak care a dat posibilitatea gazdelor să se distanțeze la 5 goluri, scor 17-12 în minutul 41. Dunărea a reușit să marcheze din nou abia în minutul 42, prin Quintino, iar la jumătatea reprizei secunde au redus handicapul al două goluri, tot după un gol marcat de extrema dreaptă, Jessica Quintino. În minutul 51 gazdele s-au distanțat din nou la 5 goluri, scor 23-18. Brăila a revenit cu 4 goluri legate și s-a apropiat la un singur gol în minutul 56, 23-22. Prycop a marcat apoi de două ori și Zalăul avea 3 goluri avans în minutul 58. Quintino și Jacobsen au redus handicapul la un gol, când mai erau 20 de secunde de joc, iar la ultimul atac al gazdelor Mouna Jlezi a marcat golul de 26-24.

Au marcat pentru Zalău: Toth (7), Mihart (7)m Jlezi (5), Toth (2), Aura Popescu (2), Lazic (1), Mărgineanu (1), Vrabie (1)

Au marcat pentru Brăila: Quintino (10), Araujo L. (3), Rodrigues (2), Gomes Da Rocha (4), Sazdovska J. (1) Jacobsen S. (1), Balog – Safta (1), Tamires (2).

După această etapă, HC Dunărea Brăila ocupă locul 6 în clasamentul Ligii Florilor Mol, cu 22 de puncte, iar HC Zalău este pe locul 7, tot cu 22 de puncte, dar golaveraj mai slab.

”Am avut dificultăți în multe aspecte. E o problemă că nu am dat gol în primele 12 minute dar am revenit și am făcut un meci bun. În decursul meciului am avut multe penalizări de 2 minute ceea ce a făcut ca o mare parte din meci să jucăm în inferioritate numerică” a declarat antrenorul HC Dunărea Brăila, Morten Souback.

”Am ratat foarte mult și din păcate ne-a costat. Mergem mai departe, ne pregătim pentru următorul meci, trebuie să ne uităm la greșeli și să încercăm să le corectăm. Nu era meciul pierdut, am avut șanse să câștigăm dar din păcate atât s-a putut astăzi” a declarat Elena Șerban, portar HC Dunărea Brăila.

Etapa a XV-a este programată joi, 10 februarie 2022, de la ora 17:00, când HC Dunărea va juca împotriva CS Minaur Baia Mare. Partida se va juca în Sala Polivalentă ”Danubius” din Brăila. În etapa a doua a returului, HC Zalău va juca sâmbătă, 19 februarie, în deplasare la CSM Slatina.

Sursa: Realitatea de Braila