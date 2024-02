Engie România intenţionează să-şi dubleze capacitatea de producţie a energiei verzi

Engie România intenţionează să-şi dubleze, în acest an, capacitatea de producţie a energiei verzi, în acest sens fiind făcute demersuri concrete prin construirea a două parcuri, în Prahova şi Galaţi, a afirmat, marţi, directorul general al Engie România, Nicolas Richard, la un eveniment de specialitate.

„Suntem deja un producător de energie verde, vrem să dublăm capacitatea noastră şi am făcut deja demersuri concrete: construim două parcuri în Prahova şi în Galaţi (…) Vrem să creştem capacitatea de producţie a energiei verzi, să vindem şi mai multă electricitate. Suntem în prezent un actor important, dar nu în top 5. Un target pentru noi este de a creşte pe zona de electricitate şi vrem să facem asta cu energie verde”, a menţionat Nicolas Richard, la ZF Power Summit, întrebat despre planurile companiei pentru 2024.

El a subliniat că, din 2005, compania a investit extrem de mult în reţea pentru a fi sigură că are o reţea fiabilă, adaptabilă.

„Anul trecut am conectat aproximativ 70.000 de clienţi, am extins reţeaua cu 642 de km şi am modernizat mai mult de 140 km. Continuăm să investim în reţea deoarece credem că acesta este un element crucial de cum se abordează tranziţia energetică. Credem foarte mult că gazul, mai ales în România, are un rol extrem de important – şi asta înseamnă că trebuie să avem o reţea care este extrem de bine structurată şi fiabilă”, a precizat Richard.

