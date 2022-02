„În PMP nu există tabere. Noi am luat o decizie în urmă cu un an de a ne valida un lider pe care-l credeam cu toții altfel. Astăzi, fiecare membru al partidului nostru a putut vedea un lider gol, lipsit de discernământ. Care într-un moment de criză, în loc să incerce să unească partidul, a încercat să-l pună, în disperare, pe tarabă. Este un comportament iresponsabil. Este un comport condamnabil. Și nu mă așteptam de la un om care are atâta experiență să cadă în genunchi în fața lui Simion. Este un comportament de-a dreptul iresponsabil pe care-l condamn.

Și îmi pare rau că am ajuns în acest punct, eu am lucrat cu dânsul pe mai multe proiecte.

Ce am văzut astăzi mi-a produs o stare de dezamăgire cum nu o pot exprima în cuvinte”, a declarat Eugen Tomac, joi seară, în excllusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea „100%”.

Criticile lui Tomac la adresa lui Diaconescu vin după ce președintele PMP a purtat joi discuții cu liderul AUR George Simion, care i-a propus o alianță sau o fuziune a celor două partide. George Simion i-a promis, în schimb, lui Cristian Diaconescu și transferul a 14 parlamentari de la AUR la PMP pentru a forma un grup parlamentar. Mutarea are loc înaintea congresului PMP de sâmbătă, 19 februarie, convocat de Eugen Tomac. Diaconescu a fost ales președinte PMP la congresul di n7 martie 2021.

Întrebat dacă va face o alianță cu PNL în cazul în care va fi ales președintele PMP, Tomac a declarat, la Realitatea PLUS, că „nu avem în agenda noastră nicio negociere cu nimeni, doar să consolidăm PMP-ul . Și o să o facem”.

„În partidele politice există dezbateri pe proiecte . Proiectul nostru politic este să ne convingem membrii că partidul nostru, care e al treilea ca număr de aleși locali dupa PSD și PNL, poate să-și revină din situația nefericită prin care am trecut în 2020.

Eu cu dl Diaconescu am deschis lista la parlamentare, și daca suntem in ac situatie responsabili suntem ambii. Dar asta nu inseamna ca nu avem oameni marcanți, cum este Pașcanu, Neamțu, Bichir, Movilă. Sunt foarte mulți oameni valoroși”, a mai declarat Eugen Tomac, joi seară, în exclusivitate, în emisiunea „100%”, la Realitatea PLUS.