Nume grele ale sporturilor de contact se întrunesc la unul dintre cele mai mari evenimente sportive din Sud Estul României – Festivalul Artelor Marțiale din Brăila, ce va avea loc pe 10 septembrie, în Sala Polivatentă ”Danubius”.

Gala Best Of The Best îi aduce față în față pe cei mai renumiți luptători la nivel național și internațional, care își vor demonstra în fața publicului larg priceperea și puterea. Sute de persoane sunt așteptate să urmărească reprezentația luptătorilor într-un show plin de fight-uri tensionate: Kickboxing, Box, MMA, Brazilian Jiu Jitsu, Karate și Grappling.

În deschiderea galei, vor debuta reprezentații orașului Brăila într-un meci de Junior Kickboxing și alte trei meciuri de MMA. Titanii orașului își vor arăta forța în lupta pentru supremație, urmați îndeaproape de strânse competiții tip piramidă de Brazilian Jiu Jitsu și Karate Combat.

Punctul culminant al serii se deschide cu un meci incendiar la categoria grea între Tănculețul – Ionuț Iancu și Gladiatorul Cristian Ristea. 5 reprize a câte 3 minute vor stabili cine este câștigătorul centurii WKU Romania la categoria HeavyWeight.

Lupta cap de afiș se va da între multiplul campion mondial si european la Super Kombat, Amansio ”The Viking” Paraschiv și spaniolul dublu campion mondial la Kickboxing, Sergio ”Dinamită” Sanchez. Timp de 5 reprize vor ieși scântei din ring pentru a decide campionul serii care va pleca acasă cu centura Super Kombat World Title, la categoria 71 kg.

În fața audienței din tribune vor mai surprinde cu tactici de luptă nemaivăzute duelurile de Kinckboxing. La categoria Ușoară se vor duela Mavrodin Valentin vs. Marko Dusinschi, la categoria Semigrea îi vom avea față în față pe Ionuț Busuioc vs. Alex Alexe, la categoria HeavyWeight se luptă pentru victorie Marius Munteanu vs. Andrei Petrarașu

La Brazilian Jiu Jitsu – competiție tip piramidă se vor duela: Daniel Liță vs. Raul Cofan, Claudiu Pătru vs. Flaviu Niță, Mircea Bragagiu vs. Sebastian Curelaru, Silviu Năstasă vs. Ceban Dima

Se anunță un show exploziv pe scena Sălii Polivalente din Brăila!

Sursa: Realitatea de Braila