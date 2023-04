Noul film despre Mihai Viteazul a avut premiera internatională în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri dedicate culturii si traditiilor romanesti, RO-MÂNIA. Amfitrionul festivalului a fost Consululul General Onorific al României la Nisa, Ştefan de Fay.

Festivalul a avut loc în Franta, la Villeneuve Loubet. Se află la cea de- a șaptea ediție și este unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate culturii si traditiilor romanesti.

Unul dintre amfitrionii festivalului este Consulul General Onorific al României la Nisa, Ştefan De Fay. Deschiderea evenimentului a avut loc și în prezența primarului orașului, Lionel Luca.

Programul celor două zile a fost unul complex si s- a adresat publicului pasionat de domenii precum film, muzică, literatura, fotografie, istorie, turism.

Evenimentul se adresează atât adulţilor cât şi copiilor. Festivalul a organizat în edițiile anterioare și conferinţe dedicate limbii române, conferinţe susţinute de profesori de la Sorbona, filologi români și conferințe despre Românii care au marcat istoria.

Invitatii de onoare ai editiei din acest an au fost Sorin Cîmpeanu, vicepreședinte al Senatului Romaniei si Sergiu Nistor, Consilier Prezidenţial pentru Cultură, Culte și minorități naționale.

Au fost prezenți si Lucian Rus secretar de stat, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului al Romaniei, Traian Hristea, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, Sena Latif, Ambasador interimar al României în Franța, Doina Marian, Director al Institutului Cultural Român din Paris.

În programul din acest an au fost prezente 7 filme, printre care și “RMN”, in regia lui Cristian Mungiu, prezentat la festivalul de la Cannes din anul 2022.

Au fost prezentate și filmul „Metronom”, care a câștigat premiul pentru regie “Un Certain Regard” al Festivalului de la Cannes, 2022 si “Mihai Viteazul Prințul intrat în legenda Europei”, lansat in Romania in anul 2022, film ce a avut premiera internațională în cadrul festivalului, în prezența regizorului Mihaela Mihai și a actriței Maia Morgenstern, care joacă rolul mamei Domnitorului român, alături de Denis Ștefan.

Filmul a fost lansat în aceste zile și în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui festival ce va avut loc la Los Angeles, în centrul Hollywood ului.

Un alt film lansat in anul 2022 in Romania care a fost prezentat in cadrul festivalului este “Gata oricând! – Eroii de la Podul Jiului”, in regia Silviu Tripadus si Sergiu Prodan.



Proiectiile filmelor si sesiunile Q&A au fost realizate si în prezenta regizorului si directorului de imagine Horéa Laptès, specialist în cinematografia românească.

Festivalul, dedicat artei și tradițiilor românești are și o secțiune care se adreseaza produselor tradiționale româneşti. Încă de la prima ediție evenimentul s-a bucurat de un real succes, înregistrând aproape 3000 de spectatori, în doar două zile.

Sursa: Realitatea de Valcea