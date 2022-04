Trei proaspeți absolvenți ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni au fost încadrați la Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila. Sunt tineri, cu ambiții mari și dornici de a se dezvolta pe plan profesional.

Sergent major Vasilache Irina Diana are 22 de ani și a absolvit școala postliceală de subofițeri jandarmi din Fălticeni cu media 9,35. S-a hotărât să să aleagă o carieră în Jandarmerie în cursul clasei a XII-a. A studiat foarte mult, iar pentru proba sportivă s-a pregătit temeinic.

„Am avut emoții atât la proba scrisă, cât și la cea sportivă. Au fost mulți candidați, la fel de bine pregătiți. Probele sunt accesibile, dar ai nevoie de pregătire și seriozitate pentru a reuși. Am fost în practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila în cursul anului 2021, am cunoscut încă de atunci o parte din colegi, iar cel mai mult m-a impresionat faptul că erau o echipă. Sunt sigură că mă voi acomoda repede și mă voi integra fără probleme în această echipă și, totodată, sunt conștientă că mai am foarte multe de învățat despre ce înseamnă meseria de jandarm”, a declarat sg.maj. Vasilache Irina Diana.

Sergent major Ciordaș Gabriel Claudiu are doar 21 de ani, dar a știut că vrea să îmbrace uniforma bleu-jandarm încă din clasa a V-a. Este absolvent al aceleiași școli militare din Fălticeni, cu media 8,87, iar în cadrul I.J.J. Brăila își va desfășura activitatea la „ordine publică”.

„De la vârsta de 11 ani m-am hotărât să devin jandarm. Am auzit despre această Armă de la televizor, jandarmii erau mereu prezenți la concerte, festivaluri, proteste. Mi-au dat un sentiment de siguranță, de încredere și atunci mi-am zis că vreau să devin ca ei. Anii au trecut, am ajuns în clasa a XII-a, dar cu aceeași dorință. M-am pregătit foarte bine pentru proba scrisă și cea sportivă, am fost admis, iar astăzi iată-mă îmbrăcat în uniforma de jandarm, gata pentru prima mea misiune”, a declarat sg.maj. Ciordaș Gabriel Claudiu.

Sergent major Zain Andrei Nicolae este cel care încheie lista absolvenților celei mai recente promoții, încadrați la I.J.J. Brăila. Are 21 de ani și a încheiat studiile postliceale, la Fălticeni, cu media 9,12. În adolescență, a cochetat cu fotbalul, însă în clasa a XII-a a stabilit că o carieră în Jandarmerie este ceea ce-și dorește de la viitor.

„Sunt obișnuit să lucrez în echipă, iar în această meserie este vorba mereu despre echipă. Îmi doresc să evoluez pe plan profesional, să-mi desfășor activitatea cât de bine pot, la «ordine publică»”, a declarat sg.maj. Zain Andrei Nicolae.

Sursa: Realitatea de Braila