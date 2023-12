Handbal feminin: Florentin Pera, după calificarea în grupele principale la CM: „Sunt mândru de jucătoarele mele”

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin, Florentin Pera, a declarat, duminică seara, după ce România a învins Serbia, scor 37-28, şi s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, că este mândru de jucătoarele sale.

„Sunt mândru de jucătoarele mele, au făcut un meci cu adevărat bun azi. Am jucat foarte bine în prima repriză, lucru care ne-a ajutat mult, pentru că în partea a doua am avut şi momente oscilante, dar nu am renunţat. Per total sunt mulţumit de modul în care am jucat, am avut o energie bună în apărare, am fost agresivi, iar în atac consider că am practicat un handbal bun„, a afirmat Pera în conferinţa de presă de după meci.

„Este o victorie foarte importantă pentru noi. Serbia jucase foarte bine în meciul precedent împotriva Danemarcei şi ne aşteptam la o replică dură din partea adversarelor în această seară”, a adăugat selecţionerul României.

Extrema dreaptă Sonia-Mariana Seraficeanu a afirmat că se aşteaptă la o partidă dificilă cu Danemarca.

„Urmează un meci foarte greu împotriva Danemarcei, însă fiecare partidă este un pas înainte. Trebuie să pregătim meciul la fel ca pe celelalte, nu contează adversarul. Personal încerc să iau fiecare meci în parte şi să mă concentrez pe ce am de făcut în teren. Mereu îmi doresc să dau totul pentru a-mi ajuta echipa„, a explicat Seraficeanu, autoarea a 7 goluri în partida cu Serbia.

În partida de debut, „tricolorele” au surclasat Chile cu 44-19.

România va juca pe 5 decembrie ultimul meci din grupă, contra Danemarcei. Primele trei clasate în grupe vor obţine calificarea în grupele principale, pe care le vor începe cu punctele acumulate între ele.

România este singura naţională care a participat la toate cele 26 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

România are în palmares un titlul mondial (1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015). La precedenta ediţie, România s-a clasat pe locul 13. La CM 2023, România are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-7, pentru a putea participa la turneul preolimpic.

