Comisia Mixtă pentru verificarea unităților școlare, organizată prin ordin al Prefectului județului Brăila, s-a axat pe verificarea unităților de învățământ preuniversitar județ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu. În urma acestor verificări reprezentantul inspectoratului a constat că, din punct de vedere al securității la incendiu, clădirile respectă în mare măsură documentațiile tehnice care au stat la baza executării lucrărilor, urmând să fie demarate procedurile de obținere a acestei autorizații.

”Începerea anului școlar 2022-2023 cu asigurarea celor mai bune condiții de studiu pentru elevii brăileni reprezintă o prioritate. Controalele în școlile din Brăila, atât cele dispuse prin ordin de prefect, cât și cele derulate individual de către instituțiile cu atribuții pe linia autorizare sanitară și la incendiu, sunt în curs de desfășurare. Este nevoie să cunoaștem problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ, tocmai pentru a putea interveni în rezolvarea cât mai rapidă, acolo unde se poate. Pe cifre și rapoarte preliminare, astăzi, am avut o întrevedere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor de control: ISU Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Direcția de Sănătate Publică Brăila. Am primit astfel asigurări, încă o dată, că la nivelul județului Brăila nu sunt unități de învățământ în care să nu se poată începe procesul educațional. Mă bucur că am găsit soluții la unele situații prezentate și i-am rugat pe reprezentanții instituțiilor de control să pună accent pe consilierea directorilor unităților de învățământ. De altfel, am propus ca, în perioada imediat următoare, să avem, aici, la Prefectură, în primă etapă o discuție cu directorii unităților de învățământ, iar în etapa a doua, cu reprezentanții primăriilor, acolo unde sunt probleme legat de obținerea autorizațiilor ISU și DSP. Vreau astfel să aflăm direct de la sursă care sunt demersurile făcute de fiecare dintre ei, unde au întâmpinat dificultăți în procesul de autorizare și cum îi putem sprijini”, a declarat prefectul județului, Iulian TIMOFEI. De asemenea, sursa citată a precizat că, și după începerea anului școlar, Comisiile mixte vor continua controalele la unitățile de învățământ. ”Aș dori să remarc aici și implicarea Primăriei Municipiului în asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional din noul an școlar”, a mai adăugat prefectul Iulian TIMOFEI.

Potrivit datelor preliminare, în urma controalelor efectuate până în prezent au fost identificate probleme ce țin de lipsa autorizației sanitare de funcționare, precum și a celei de securitate la incendiu, cu mențiunea că în multe dintre cazuri au fost făcute demersuri pentru obținerea acestora, ori inspectorii au dispus măsuri în acest sens.

În cadrul discuțiilor de astăzi, inspectorul șef al ISU Dunărea Brăila, colonel Ion Cristian a precizat că, în acest an, a crescut numărul clădirilor autorizate la incendiu în care se derulează procesul de învățământ.

La rândul său, directorul executiv al DSP Brăila, Gabriel Ciochină a precizat că nu au fost înregistrate probleme deosebite în ce privește condițiile igienico-sanitare din unitățile de învățământ care funcționează în județ și municipiu, fiind autorizate sanitar 154 de locații.

În ceea ce privește începerea noului an școlar pentru copiii refugiaților ucraineni, prefectul Iulian TIMOFEI a solicitat IȘJ Brăila o situație, defalcată pe cicluri de învățământ, a repartizării copiilor pe unități școlare.

În județul Brăila, la 5 septembrie, vor începe școala aproximativ 42.247 elevi. Cursurile se vor desfășura în 249 de unități educaționale publice.

În jur de 26.149 elevi brăileni vor beneficia de produse de panificație, lactate și fructe prin Programul pentru Școli al României, care – prin grija și efortul Consiliului Județean Brăila – are o alocare de 6,14 milioane lei (fără TVA) pentru anul școlar 2022/2023.

Situația privind asigurarea pe linia situațiilor de urgență:

– Unități de învățământ cu personalitate juridică care dețin autorizație de securitate la incendiu – 47 (44 publice, 3 private)

– Clădiri ale unităților de învățământ care dețin autorizație de securitate la incendiu – 153 (mediu urban: 63 publice, 3 private; mediu rural: 87 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu – 52 (mediu urban: 21 publice, 2 private; mediu rural: 29 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care sunt echipate cu hidranți interiori/exteriori de incendiu – 52 (mediu urban: 30 publice, 2 private; mediu rural: 16 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu – 53 (mediu urban: 22 publice, 1 private; mediu rural: 30 publice)

– Clădiri ale unităților de învățământ care au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare – 303 (mediu urban: 121 publice, 4 private; mediu rural: 178 publice)

Total clădiri ale unităților de învățământ – 363

Sursa: Realitatea de Braila