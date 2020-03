Adrian Neagu, președintele filialei județene a PLUS Brăila a anunțat că a decis să se retragă din activitatea politică și implicit de la conducerea PLUS Brăila. Acesta a invocat motive personale și, într-o postare pe o rețea de socializare a spus că a luat această decizie după ce au apărut câteva nemulțumiri la adresa sa în rândul membrilor de partid.

„Cu referire la demisia mea din PLUS, fac precizarea că au fost unele probleme organizatorice în cadrul filialei județene, pe care nu le-am gestionat îndeajuns de bine și au început să existe nemulțumiri din partea unor membri ai filialei județene.

Din păcate, aceşti membri au considerat că au numai drepturi, nu și obligații, unii dintre ei urmărindu-și interesul personal, nefiind prioritar pentru ei binele orașului și județul Brăila.

De când am intrat în politică, mi-am propus să respect principiile PLUS, de a promova oameni integri, oneşti, cinstiți şi responsabili care să aibă ca singură prioritate interesul brăilenilor.

Am constatat că în jurul meu au apărut oportuniștii, care nu își doreau decât funcții, fără să se implice în activităţile specifice de partid, cu toate că ştiau din start că promovarea nu se face decât pe bază de competență și meritocrație. De la acel moment am conştientizat că la nivelul biroului filialei judeţene nu am cu cine construi.

Mi-am asumat greşelile făcute în faţa tuturor colegilor de partid şi le-am reamintit că ţelul meu în politică nu a fost de a vâna o funcţie, ci am vrut doar să mă implic şi să contribui la schimbarea modului de a se face politică în Brăila.

În PLUS Brăila sunt mulţi oameni de calitate, care cu discenămând și cu mai multă implicare, sunt convins că vor reuşi să promoveze în continuare valorile şi principiile PLUS.”, a scris fostul lider PLUS Brăila, Adrian Neagu.