Astazi 05.04.2022, in contextul celor mai noi modificari legislative menite sa sprijine valul de imigranti generat de conflictul din Ucraina, reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Braila, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al Judetului Braila au participat la o intalnire de lucru in vederea facilitarii accesului refugiatilor din Ucraina pe piata muncii din Judetul Braila.

A fost analizata legislatia si procedurile impuse in domeniul imigrarii coroborate cu acceptarea pe piata muncii a imigrantilor.

Totodata au fost discutate situatiile intampinate de cetatenii straini (ucraineni) beneficiari ai unei forme de protectie internationala sau cu drept de sedere in Romania, cu scopul de a-i sprijini si de a-i indruma atat pe ei, cat si pe angajatorii acestora in demersurile legale pe care le au de intreprins.

”Subliniem faptul ca toti cetatenii ucraineni care intra in Romania si doresc sa se angajeze, o pot face fara nici un fel de aviz sau restrictie, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, mai ales ca si patronatele din Romania reclama o lipsa a fortei de munca, nefiindu-le necesara obtinerea de la misiunile diplomatice ale Romaniei in Ucraina a vizei de sedere in scop de munca.

O.U.G. 20/2022 prevede ca incadrarea in munca a cetatenilor ucraineni, care nu detin documente care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate necesare ocuparii unui loc de munca, se poate realiza pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni pentru maximum 1 an. Incadrarea in munca se realizeaza pe baza declaratiei pe proprie raspundere al carei model este prevazut in Anexa O.M.S.S. 301/2022. Sunt exceptate urmatoarele meserii: medic, dentist, farmacist, asistent medical, moasa, medic veterinar, arhitect” a declarat Liviu Arhire, inspector sef al ITM Braila.

Sursa: Realitatea de Braila