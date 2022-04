Ludovic Orban le-a vorbit membrilor și simpatizanților Forța Dreptei din Brăila despre noul partid care își propune să câștige electoratul de dreapta din românia și pe adevărații liberali, care nu se regăsesc în alianța la guvernare cu PSD. Orban a spus că face demersuri pentru afilierea partidului la Partidul Popularilor Europeni.

„După 32 de ani de promovare a ideilor liberale şi de activitate în PNL, să nu credeţi că m-a apucat pe mine nebunia atunci când am luat decizia că nu mai e de făcut nimic cu partidul în care mi-am desfăşurat activitatea. PNL a murit, să fie clar! Astăzi este o unitate militară care este folosită şi în care cei care se află la butoane aproape nu mai au nimic în comun cu liberalismul, cu caracterul, cu curajul, cu tot ceea ce ne-a reprezentat pe noi ca liberali în ultimii 30 şi ceva de ani. Ăsta este adevărul. Am luat o decizie grea, cu inima cernită. Puteam să mă duc acasă, vă spun sincer. Să îmi văd şi eu de viaţa mea, pe care mi-am abandonat-o, să am mai multă grijă de familie, de băiatul meu, să fac şi eu multe lucruri la care am renunţat, mai ales în ultimii 15 ani de zile. Nu pot, credeţi-mă ce vă spun. Am luat decizia cu o mână de oameni să pornim un proiect, care după părerea mea este vital pentru România”, le-a transmis Ludovic Orban celor prezenţi la evenimentul de lansare a Forţei Dreptei în Brăila.

Printre obiectivele partidului Forţa Dreptei prezentate de Ludovic Orban se numără constituirea de filiale în toate judeţele până la 1 iunie şi de organizaţii locale în minimum 50% dintre localităţile României până la finalul anului.

„Obiectivele stabilite pe anul acesta sunt: să constituim filiale în toate judeţele şi acest obiectiv vrem să îl atingem până în 1 iunie, după data de 1 iunie, începem constituirea organizaţiilor locale, iar obiectivul este ca, până la sfârşitul anului, să constituim organizaţii în minim 50% dintre localităţile României. Sunt 3.300 de localităţi, mi-am propus să constituim organizaţii în minimum jumătate, iar până la momentul alegerilor să constituim organizaţii locale în toate localităţile. Ne-am stabilit ca obiectiv înscrierea a minimum 25.000 de membri până la sfârşitul anului. În ceea ce priveşte activitatea parlamentară, ne-am stabilit ca obiectiv constituirea de grupuri parlamentare în ambele camere şi, de asemenea, o să încercăm să aderăm la Partidul Popular European”, a spus liderul partidului Forța Dreptei.

La finalul vizitei la Brăila, Ludovic Orban, însoțint de câțiva parlamentari a partidului condus de el au vizitat unicul spital privat din Brăila, Veneția Medical, instituție care, prin eforturile domnului doctor Dan Dunarențiu, se luptă și răzbește să aducă un plus de calitate serviciilor medicale pentru pacienții brăileni și din județele limitrofe.

Sursa: Realitatea de Braila