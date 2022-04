Moment emoționant și de profundă trăire creștină astăzi de Sărbătoarea închinată Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, la Biserica Buna Vestire din Brăila, unde prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, împreună cu oficialitățile județului și municipiului, alături de mii de credincioși, au participat la slujba de sfințire a agheasmei, oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian al Dunării de Jos.

“Izvorul Tămăduirii este celebrat, în fiecare an, în vinerea din Săptămâna Luminată (prima vineri de după Sfintele Paşti), sărbătoare care aduce în municipiul Brăila un aflux de mii de pelerini veniți din toată ţara ca să ia agheasmă de la Biserica Greacă, sub al cărui altar se află izvorul tămăduitor. Este pentru toți credincioșii o nouă ocazie de a privi adânc în propriile suflete după celebrarea Sfintelor Sărbători Pascale. Nu poate exista, însă, tămăduire fără credinţă, aşa cum ne învaţă Domnul Hristos în Sfintele Evanghelii. Izvorul Tămăduirii să vă aducă bucurie în suflet, sănătate în trup şi o viaţă plină de fericire!”, a declarat Iulian Timofei.

Biserica Greacă – monument de arhitectură ridicat în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea de fruntașii grecilor statorniciți pe meleaguri dunărene – a devenit cunoscută în tot Răsăritul creștin datorită fântânii care izvorăște de sub Sfântul Altar. Biserica Greacă este singurul edificiu ortodox cu trei hramuri și trei altare, iar izvorul său, aflat la 12 metri adâncime – despre care se crede că are proprietăți miraculoase – atrage, an de an, mii și mii de pelerini.

Biserica a fost ctitorită la data de 8 septembrie 1863 de către obștea grecilor brăileni, cu învoiala domnitorului Alexandru Ioan I Cuza și binecuvântarea Episcopului de atunci al Dunării de Jos. La vremea aceea, peste 300 de familii de greci, majoritatea armatori, navigatori și comercianți, au pus bazele Comunității Elene din Brăila, cu scopul declarat de a ridica aici un mare lăcaș de cult în care să se oficieze slujba în limba maternă, pentru ei și pentru marinarii celor 800 de corăbii grecești care soseau anual în Port. Biserica Greacă a fost sfințită, cu mare fast, în ziua de 19 octombrie 1872, de către P.S. Episcop Melchisedec al Dunării de Jos. Catapeteasma sfântului lăcaș este îmbrăcată în foiță de aur, iar uriașele candelabre sunt din cristal de Boemia. Mare parte din pictura bisericii a fost realizată de artistul român Gheorghe Tăttărescu, în anii 1880.

De Izvorul Tămăduirii, în toate bisericile se sfinţesc apele (slujba cunoscută sub denumirea de Aghiasma Mică). “Aghiasmă” vine din grecescul “aghiasmos”, care-şi are originea în cuvântul “aghios”(sfânt). “Aghiasmos” se poate traduce ca “slujbă de sfinţire”, dar şi ca “apă sfinţită”.

Sursa: Realitatea de Braila