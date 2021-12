Consultantul politic Miron Mitrea spune că neînțelegerile dintre Florin Cîțu și actualul ministru de Finanțe, de la PSD, Adrian Câciu sunt din cauza șefului PNL. Fostul premier și ministru de Finanțe ar fi foarte supărat și amenință cu ruperea coaliției cu PSD pentru că nu mai are „nicio treabă cu guvernarea”, spune Miron Mitrea.

„Cel care se plânge și amenință e Florin Cîțu, care nu mai are treabă cu guvernarea. Sunt două motive pentru care e nervos.

Actualul ministru de Finanțe, dl Câciu, a pornit niște proceduri, pentru ca România a avut un record la împrumuturi. A spus caut. El stie mai bine decât noi sa vada ce s-a intamplat cu banii. Si asta il enerveaza pe dl Cîțu, ca i s-a reproșat tot timpul ca a luat foarte multi bani imprumut si asta nu se vede nicaieri. Dl Câciu nu a spus că a gasit o gaura, ci ca s-au imprumutat bani multi si ca banii nu se vad investiti. (…)

Dl Câciu, il cunosc, il stiu, pare un tip așezat. Dacă a făcut prostii dl Cîțu o sa le aflăm. Daca a făcut greșeli, le aflam”, a declarat Miron Mitrea, duminică seară, la Culisele Puterii.

Despre al doilea motiv de supărare al fostului premier și ministru liberal de Finanțe, Florin Cîțu, Miron Mitrea a amintit de mișcarea PNL de la Senat și șansele acestuia de a rămâne „în cărți”.

„S-a repezit impreuna cu intreaga coalitie sa o inlocuiasca pe Anca Dragu la Senat. CCR a contestat numirea. Daca ne uitam la decizia din noiembrie 2005, in urma incercarii coalitiei din jurul lui Traian Băsescu de a-l schimba pe Adrian Năstase la Cameră și Nicolae a si N Vacaroiu la Senat. Ca sa ii poata schimba, cei care aveau puterea, cei care fugisera de la PSD si s au lipit de Băsescu au schimbat regulamentul celor doua camere. PSD a contestat si CCR a decis ca avea dreptate. Și ca nu pot fi schimbati.

Pe scurt, decizia spune că dacă o treime vrea sa schimbe din acelasi grup, si daca o majoritate, pentru a schimba in funcția conducerii parlamentului, nu poate deloc sa schimbe. Practic, decizia din 2005 (nr 601) zice ca nu pot fi schimbați cei doi presedinti decat la cererea grupurilor din care fac parte. Adrian Năstase a fost schimba pentru ca si-a dat demisia din cauza unor treburi di npartid. Anul 2005 si inceputul 2006 a fost un an foarte agitat. (…) Sunt curios ce va decide CCR. Se va contrazice? Mă îndoiesc. E mai probabil sa nu fie de acord cu schimbarea Ancai Dragu.

Deci dl Cîțu are motive sa fie suparat. Anunță dupa o săptămână ca rupe coalitia.

Asta nu inseamna ca e o coalitie de termen lung. E mult prea devreme sa spunem ca va rezista. Coalitia e intre Nicolae Ciuca si PSD, nu e intre PNL si PSD. Ca dovadă că dl Citu nici nu a intrat in carti. Sa vedem daca scapa la Senat, atunci mai ramane oarecum in carti.

E prematur ca omul care s-a rugat de această coalitie sa vorbească de rupere. Cred că are legătură cu propriul partid decat cu coalitia”, a concluzionat Miron Mitrea.