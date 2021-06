În jurul orei 12:00, Polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurală Viziru s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe o rețea de socializare a apărut un material video în care o persoană reclamă că la una dintre secțiile de votare de pe raza localității Viziru ar fi intrat două persoane într-o cabină de vot.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că o localnică, în vârstă de 64 de ani ce are probleme de vedere s-a prezentat alături de soțul său pentru a vota.

Având în vedere prevederile art. 90, alin. 2 din Legea nr 115/2015 „Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare, in scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el…”, președintele secției de votare i-a permis soțului sa o însoțească în cabina de vot, în scopul exercitării dreptului de a vota.

Sursa: Realitatea de Braila