Omul de afaceri Vasile Dogărescu a deschis la începutul verii un resort premium cu 185 de camere, centru de evenimente, centru de sănătate ultramodern, restaurante, plajă privată și piscine. Investiția totală a fost de 20 de milioane de euro, iar construcția a durat 3 ani și jumătate. Resortul are în acest moment aproximativ 130 de angajați români, majoritatea din Brăila sau județele limitrofe. Inaugurarea noului resort din stațiunea Lacu Sărat a avut loc miercuri, 7 septembrie, iar prin apariția acestuia în stațiune, Lacu Sărat a redevenit stațiune balneoclimaterică de interes național.

Noul resort este deschis tot timpul anului și se adresează celor preocupați de starea de sănătate, dar și celor care vin în vacanță, în călătorie de afaceri sau participă la evenimente și se întinde pe o suprafață de 28.000 metri pătrați, fiind cel mai mare și mai modern complex balnear și de vacanță din sud-estul României.

Complexul a fost gândit pentru a satisface nevoile unui public dornic de servicii de calitate și de produse premium în domeniul balnear, spa și al ospitalității, folosind cele mai noi tehnologii în construcții și amenajări interioare, precum și echipamente de ultimă generație.

În toate cele cinci corpuri de clădire, calitatea aerului și temperatura sunt controlate digital, iar apa caldă este parțial furnizată cu ajutorul panourilor solare. Pentru a păstra legătura cu natura, elementul central al designului interior este constituit din plante naturale stabilizate care se regăsesc integrate atât în decorul pereților camerelor, cât și în spațiile publice ale hotelului.

Întregul concept al resortului include mai multe puncte de interes, între care hotelul în sine cu spațiile de cazare, zona de tratamente, revigorare medicală și spa, centrul de conferințe și evenimente, restaurantele, piscinele și plaja cu nisip și ieșire la Lacul Sărat.

Este primul complex balnear și de vacanță de patru stele din stațiunea Lacu Sărat. Resortul dispune de 185 de camere și apartamente mobilate modern și dotate cu tehnologie digitală pentru controlul confortului – lumina, temperatura și ventilația din cameră se modifiacă digital, fiecare cameră având propriul panou de comandă, la intrarea în cameră și în dreptul patului.

Cazarea este însoțită de accesul la parcarea complexului, acces la piscinele exterioare și la plajă, piscina interioară cu apă dulce, Jacuzzi, sauna uscată și sauna umedă, având micul dejun inclus în prețul camerei.

Restaurantele deschise includ Sallago, restaurantul de mic dejun, deschis și pentru cei care vin cu pachete de tratament, Allegria, un restaurant cochet a la carte deschis seara, cu meniu internațional pregătit de un bucătar șef cu experiență și Bistro by the Lake, deschis la prânz pentru cei care vin să se bucure de plajă. Oaspeții hotelului, dar și clienții locali se vor bucura în curând de o cramă, Kyralina și un restaurant pescăresc, Ostia.

„Avem oaspeți din țară care au auzit de investiția noastră și au venit în vacanță cu familia, români din diaspora care se întorc în țară pentru concediu. Prin această investiție contribuim la dezvoltarea turismului, la prosperitatea comunității locale, prin taxele pe care le plătim și crearea de locuri de muncă. Sperăm ca stațiunea să poată oferi în perioada următoare opțiuni de petrecere a timpului liber și să devină o adevărată destinație pentru turiști” spune antreprenorul Vasile Dogărescu.

Complexul hotelier a fost construit „pentru a reda sănătatea” așa cum spune însuși antreprenorul Vasile Dogarescu. Ideea de la care acesta a pornit în construcția complexului a fost aceea de a pune în valoare resursele naturale unice ale zonei: apa sărată și nămolul sapropeilic din Lacul Sărat, unul dintre cele mai mineralizate nămoluri din țară.

Astfel, elementul cheie este reprezentat de centrul de tratament dispus pe o suprafață de 2500 de metri pătrați, cu 60 de cabinete individuale de tratament, piscină interioară cu apă sărată și săli de kinetoterapie. Apa sărată este captată direct din lac și reîmprospătată zilnic.

Tratamentele, asistate de medici și asistenți balneologi includ împachetări cu nămol sapropelic din Lacul Sărat, băi cu apă sărată, dușuri subacvatice, băi galvanice, fizioterapie, electroterapie, magnetoterapie și masaj. Aceste tratamente sunt destinate vindecării afecțiunilor reumatismale, inflamatorii, dermatologice, ginecologice, endocrine, a stărilor post-traumatice precum și remedierii bolilor omului modern, determinate de stres, suprasolicitare, sedentarism și alimentație.

Centrul balnear și centrul spa sunt găzduite de o clădire nou construită, conectată cu hotelul printr-o pasarelă externă închisă și încălzită.

Fie că vorbim de persoane care vor să se relaxeze la spa, să își rezolve problemele de sănătate cauzate de stilul de viață urban, de seniori sau sportivi care vor să se refacă după accidentări, de familii cu copii care vor să descopere o nouă destinație de vacanță, sau de companii preocupate de starea de bine a angajaților, în noul complex balnear și de vacanță, oaspeții vor putea urma un stil de viață sănătos și activ.

Plajă cu nisip și aquapark în stațiunea Lacu Sărat

Noul complex hotelier din stațiunea Lacu Sărat include și o zonă exterioară, cu trei piscine cu apă dulce și sărată, plajă cu nisip și ieșire la Lacul Sărat, precum și aquaparc cu 4 tobogane și piscină pentru copii. Plaja cu 1000 de șezlonguri și umbrele a fost construită la cele mai înalte standarde punând în valoare stațiunea cu cele mai multe zile însorite din an, ce rivalizează cu litoralul.

La piscina cu apă sărată, apa este captată direct din Lacul Sărat și se reîmprospătează periodic. Apa din piscine este încălzită la 28 de grade, iar dușurile din zona piscinelor funcționează cu apă caldă. Cei care vin la plajă, au la dispoziție un bistro de unde pot comanda prânzul, dar și un bar pe plajă și un bar în piscină, unde se servesc băuturi, înghețată și cafea.

„Am debutat cu un număr semnificativ de solicitări pentru evenimente corporate, dar și pentru nunți și botezuri, un semnal îmbucurător pentru noi. Am și organizat deja evenimente ale unor companii de renume, dar și evenimente private. Ne dorim ca Alma, dar și stațiunea Lacu Sărat, în perspectivă, să fie o alternativă viabilă de calitate, la oferta de până acum, atât pentru companii cât și pentru tinerii din Brăila care urmează să organizeze cele mai importante evenimente din viața de familie. Intenționam să organizăm și evenimente sociale, precum petrecerile pe plajă, Revelionul și ale evenimente prilejuite de sărbătorile de peste an, în care să readucem la viață atmosfera și tradiția balurilor și a petrecerilor elegante din Lacu Sărat” spune investitorul Vasile Dogărescu.

Construcția resortului a prins contur în plină pandemie

Deși pandemia a pus practic la pământ turismul, proprietarul resortului din stațiunea Lacu Sărat nu a fost descurajat de situația mondială și a continuat lucrările la acest proiect, ba chiar a accelerat procesul de construcție. Parcursul nu a fost lipsit de provocări, atât pandemia, cât și conflictul din Ucraina întârziind adesea termenele de livrare pentru diferite echipamente. Lipsa forței de muncă din construcții a fost o altă barieră întâmpinată de către inițiatorii proiectului, însă după 3 ani și jumătate de la demararea construcției, în ciuda contextului mai puțin favorabil, resortul a fost deschis in luna iunie a acestui an.

„Motivația acestui proiect a depășit de mult bariera profitabilității și a business-ului. Este proiectul de suflet al întregii noastre familii și al tuturor colaboratorilor noștri. Pe de o parte, prin acest concept, ne-am dorit să reaprindem lumina în stațiunea Lacu Sărat, o zonă cu extrem de mult potențial natural, exploatată din păcate pentru o perioadă prea lungă de timp fără investiții strategice. Am început acest proiect pornind de la un buget de 12 milioane de euro și am ajuns în punctul final la o investiție totală de aproximativ 20 de milioane de euro. Îmi doresc că această investiție să fie un nou <<punct zero>> pe borna kilometrică a stațiunii Lacu Sărat și să atragă și alți investitori cu viziune. Avem în jur de 130 de colegi, majoritatea din zona județului Brăila sau a orașelor limitrofe și ne dorim să devenim un punct de referință în ospitalitatea românească. Feedback-ul de până acum din piață a fost excelent și ne bucură căldura și interesul cu care a fost primit proiectul nostru” a declarat Vasile Dogarescu.

